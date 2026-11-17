Женщина из Черновцов превратила подъезд в цветочную галерею / Коллаж 24 Канала, фото "Молодой буковинец"
В Черновцах обычный подъезд превратился в место для творчества. Его стены теперь украшают десятки гипсовых цветов, а возле дома расцвели клумбы. Все это своими руками создала местная жительница, которая решила не ждать, пока кто-то наведет порядок.
Об этом сообщило издание "Молодой буковинец". Преобразованием занялась местная жительница Лариса Соловьева. В течение двух лет она собственноручно благоустраивала территорию возле дома на улице Главной, 206, и украшала подъезд. В своих начинаниях женщина пользуется поддержкой дочерей Эльвиры и Вероники.
С чего началось преображение дома?
Сначала Лариса взялась за территорию под окнами. Женщина рассказывает, что там постоянно оставляли мусор, а сам участок был запущенным. Поэтому она начала с уборки, а впоследствии обустроила небольшую клумбу в форме сердца. Позже появились и другие цветники.
Со временем жительница Черновцов решила обновить и подъезд. Стены были грязными и давно нуждались в ремонте. Сначала женщина побелила их и окрасила в серый цвет, однако результат показался ей слишком однообразным. Тогда она решила добавить декоративные элементы.
Как женщина изготовила почти сотню гипсовых цветов?
Идея создавать декор возникла случайно. После ремонта в квартире у Ларисы остался гипс, из которого она решила сделать первый декоративный цветок. Изделие получилось, поэтому женщина начала изготавливать следующие.
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Я не профессионал, просто взяла и попробовала. Получилось – стала добавлять еще цветки и еще. Каждый делала так, как подсказывала фантазия. Поэтому они все разные
Постепенно на стенах подъезда появилось около сотни гипсовых цветов и других декоративных элементов. Ими украсили пространство от первого до третьего этажа. Не осталась без внимания и территория возле дома.
Под окнами Лариса посадила розы, гортензии, пионы, туи и другие растения. Недавно к ним добавилось еще около 30 кустов роз. Также женщина установила декоративные фонарики, которые вечером подсвечивают клумбы.
Почему не все соседи поддержали изменения?
Инициатива Ларисы вызвала разную реакцию жильцов. Одни благодарили ее за чистоту и обновленное пространство, другие относились к украшениям скептически. Бывали даже случаи, когда декоративные элементы срывали.
По словам женщины, на зеркалах в подъезде оставляли надписи с требованиями убрать цветы, а сами изменения называли "цирком". Больше всего споров возникало с некоторыми жильцами соседних подъездов, которые не понимали, почему-то что-то менять.
Мне говорили: мы здесь 40 лет так прожили, почему ты что-то делаешь? Я отвечала: вы так прожили, а я так не хочу. У меня здесь дети растут. Хочется, чтобы они жили в более красивой обстановке
По профессии женщина работает в банковской сфере, а творчество для нее – увлечение. Раньше она посещала курсы визажа, где также занималась изобразительным искусством. Эти знания и собственная фантазия помогают ей создавать декоративные элементы.
Еще одно увлечение жительницы Черновцов – вышивка. В свободное время она украшает рубашки и платья бисером и нитками, создавая собственноручно вышитые вещи. Лариса надеется, что ее пример вдохновит других жителей заботиться о территории возле своих домов. По ее мнению, не стоит ждать, пока кто-то другой наведет порядок, ведь даже небольшие изменения можно сделать своими руками.
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