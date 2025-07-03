Річ у тім, що хостел взагалі не має вигляд затишного нічлігу – він більше нагадує в'язницю чи колишній притулок для тварин, пише 24 Канал, посилаючись на відео мандрівниці.

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Який вигляд має кімната в хостелі за 6 євро

Мандрівниця зняла похмурі умови проживання в хостелі, яке вона знайшла в Манілі – столиці Філіппін.

На відео видно кімнати, що розташовані у два поверхи. Кожна з них ховається не за дверима, а за залізними ґратами. Хоча з коридору здається, що це не кімнати, а невеличкі будки, наче там колись був притулок для собак.

Усередині освітлення тьмяне, а спальне місце облаштоване просто на підлозі. "Коли твій бюджет не надто великий", – підписала відео дівчина.

Я прибула до Маніли лише з ручною поклажею та активованим режимом низького бюджету: мій хостел був схожий на собачу будку чи в'язницю. Жахливо спала,

– розповіла в одному з дописів мандрівниця.

Ніч у такій кімнаті коштувала 6 євро. За ці кошти надали Wi-Fi, електрику, вентилятор і навіть чистий рушник.

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"Головне не плакати"

Відео стало вірусним в інстаграмі й зібрало понад 40 мільйонів переглядів. Думки користувачів розділилися: хтось написав, що жити там – жахливо, навіть якщо тимчасово, а хтось вважає, що за таку суму умови нормальні.

Я так багато разів через це проходила... Тільки й повторюєш собі, що головне не плакати:

Схоже на собачий притулок:

За 6 євро — дуже навіть непогано. Головне, що чисто.

Користувачі додали, що, якби там не було, цей хостел безпечніший за багато дешевих готелів, адже за ґрати в кімнату навряд чи хтось пробереться.