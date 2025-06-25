Туристка відвідала всі столиці Європи і назвала три, які її розчарували

Дейл Петерсон зі США об'їздила всі європейські столиці. Деякі з них сподобалися туристці настільки, що вона хоче повернутися в них ще раз. Водночас було три міста, які справили погане враження на мандрівницю й одного відвідування виявилося достатньо.

Американка обожнює подорожувати Європою, але не всі міста залишили у неї приємні враження. Про три столиці, які розчарували туристку, вона розповіла Business Inside, інформує 24 Канал.

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Лондон, Велика Британія

Хоч багато людей мріють побачити Лондон, та Дейл Петерсон була розчарована цим містом. Так, у британській столиці дійсно є багато цікавих місць і загалом тут є безліч варіантів, чим зайнятися туристам. Однак Лондон програє іншим містам і навіть селам Великої Британії. Туристка так і не змогла пройнятися атмосферою цього міста, зате була в захваті від району Котсуолдс, що у графстві Глостершир, та від гірського регіону Озерний край.

Американка радить їхати в Единбург та атмосферні британські села, адже в них панує значно краща атмосфера, аніж в Лондоні, й загалом вони дуже красиві.



Лондон виявився для туристки дорогим і пафосним містом / Фото Zsófia Fehér, Pexels

Гельсінкі, Фінляндія

Гельсінкі – це дуже чисте місто, а для американки – навіть занадто. Столиця Фінляндії здалася Дейл "надто стерильною" й позбавленою цікавих місць. Мандрівниця відвідала усі визначні місця всього за один день, а потім просто не мала чим тут зайнятися.

Мені було важко заповнити свій час у столиці Фінляндії. Якщо говорити про скандинавські столиці, то я віддаю перевагу таким місцям, як Копенгаген або Стокгольм, які пропонують більше розваг,

– розповіла Дейл.



Туристка не мала чим зайнятися у Гельсінкі / Фото Inga Seliverstova, Pexels

Амстердам, Нідерланди

Петерсон точно більше ніколи не поїде в Амстердам. Столиця Нідерландів не сподобалася мандрівниці через величезну кількість туристів та сувенірних крамниць. Це місто нагадало американці тематичний парк. Мандрівниці більше сподобалося досліджувати тихіші вулиці за межами центральної частини Амстердаму. Однак вона все одно зробила висновок, що більше в це місто не повернеться.



Амстердам – надто туристичне місто / Фото Chait Goli, Pexels

До речі, раніше ми писали про туриста з Великої Британії, який відвідав понад 700 міст світу і назвав 10, які його найбільше вразили. На першому місці – чеська Прага.