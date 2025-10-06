Канарські острови люблять відпочивальники з усього світу завдяки їхньому клімату та природній красі. Канари, які часто називають "островами вічної весни", майже весь рік мають м'які температури, мінімальні значення яких досягають 18 градусів.

Мандрівниця та експертка Софі Гарріс відвідала усі острови Канарського архіпелагу, в тому числі Лансароте й Тенерифе. Однак туристка заявила, що є одна річ, яка заважає їй повернутися на Канари, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Чому туристка розкритикувала відпочинок на Канарах?

За словами експертки, Канарські острови дійсно вражають своєю красою, однак чорні піщані пляжі – це те, чому мандрівниця не хоче знову на Канари.

На острові Тенерифе, особливо на півночі, є безліч чорних піщаних пляжів. Осади вулканічної лави під впливом безперервного руху моря подрібнюють цю тверду породу, перетворюючи її на чорний пісок.

На Лансароте також є багато чорних піщаних пляжів, таких як Playa de Janubio та Playa de El Golfo. Експертка не заперечує, що ці пляжі прекрасні та є символом історичної природи. Однак вона не вважає їх придатними для пляжного відпочинку.

До речі. Як пише видання Lonely Planet, купатися на пляжі Playa de Janubio небезпечно через сильні течії.

З огляду на спекотне канарське літо, чорний пісок надзвичайно незручний для ходьби, оскільки він поглинає більше сонячного світла, ніж білий або золотистий пісок.

Експертка порівняла Канари з островом Сардинія в Італії. За її Словами, Сардинія здалася набагато розкішнішою та тропічнішою порівняно з Канарськими островами.

Проте багато людей люблять чорні піщані пляжі за їх красу, рідкість та зв'язок з вулканічними ландшафтами. Тож мандрівниця визнає, що особисті уподобання мають вирішальне значення під час вибору місця для відпочинку.

Що треба знати про відпочинок на Канарах?