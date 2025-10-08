Це досить неординарне місце і справжня природна перлина Полтавської області на лівому березі Кременчуцького водосховища. Мовиться про гору Пивиха.

Там дуже красиві краєвиди, а ще – це чудове місце для відпочинку на воді. 24 Канал із посиланням на discover.ua розповість про нього докладніше.

Дивіться також Тут зародився ярмарок: як живуть Великі Сорочинці на Полтавщині та що там подивитися – репортаж

Неймовірна Пивиха біля Дніпра: де шукати цю приховану перлину Полтавщини?

Пивиха розташована між Градизьком та Максимівкою на Полтавщині, на лівому березі Кременчуцького водосховища. Її висота – близько 168 метрів над рівнем моря, і це найвища точка Лівобережжя України у межах Придніпров'я.

Гора стоїть на території ландшафтного заказника місцевого значення площею 165 гектарів з унікальними лісовими, степовими та водними екосистемами. А утворилася вона внаслідок дії давнього льодовика, тож круті заліснені схили та глибокі яри там – результат багатовікової ерозії.

Зверніть увагу: як зазначає we.org.ua, на обривах гори знаходили органічні залишки льодовикового періоду – мовиться про корали, молюски, фрагменти кісток мамонтів та шерстистих носорогів.

Мальовничий панорамний краєвид з вершини відкриває обрій Дніпра, величезне Кременчуцьке водосховище та мозаїку зелених степів. Там можна побачити захід сонця на воді як у кіно, опинившись на справжньому природному оглядовому майданчику.

Гора Пивиха – полтавська перлина, про яку мало хто знає / Дивіться фото krasoty.zemli

Поряд із Пивихою є чисті пляжі, місця для рибалки й кемпінгу. А дістатися туди дуже просто – менш ніж за 20 хвилин автомобілем від Кременчука.

Історія цього місця пов’язана з Пивгородським монастирем, заснованим десь у XVI столітті, і місцевими легендами про козацьких повстанців та монахів, що ховались серед неприступних урвищ. Сьогодні ж гора є популярною локацією для любителів походів, фотосесій, пікніків і навіть парапланеризму.

Які ще цікаві природні туристичні магніти Полтавської області варто побачити?