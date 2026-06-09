2300 гривень за морозиво: як туристів "розводять" на гроші у Римі

Рим – це місто, яке вражає історією на архітектурою. Поміж Колізеєм, Ватиканом і ароматом запашної піцци дуже легко втратити пильність і заплатити у закладі у кілька разів більше, ніж планувалося. Відпочинок у "вічному місті" потребує не лише захоплення його красою, а й холодного розуму – щоб приємні враження не закінчилися неприємним сюрпризом у чеку.

Американську пару туристів хитро обдурили на одній з популярних туристичних локацій у Римі. Про це повідомляє Daily Mail.

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Як туристів змусили переплатити у Римі?

Ніколь Енн разом з партнером гуляла відомою площею Пьяцца Навона і завітала у джелатерію "Дон Ніно". Пара замовили два стаканчики морозива з двома кульками, що мало б коштувати 24 євро, але у підсумку заплатили 44 євро. Зауважимо, що в еквіваленті це становить 2263 гривні.

Замість свого замовлення пара отримала два морозива з трьома кульками і завищений чек. Продавці додали до нього збиті вершки за 2 євро, маленький макарон за 3 євро і каннолі за 5 євро. При цьому все облаштували так, що туристи подумали, ніби додаткові смаколики входять у вартість. Ніколь Енн зрозуміла, що заплатила за два морози космічну ціну, лише коли заглянула в чек.



Туристка заплатила 44 євро за два морозива у Римі / Фото Daily Mail

Жінка була дуже розчарована й навіть заявила, що це найгірший десерт, який вона коли-небудь куштувала.

Ось так виглядає морозиво за 22 євро у Римі / Фото Daily Mail

Інша пара розповіла ще дивнішу історію, яка трапилася з ними поблизу Відня. Туристи замовили у кондитерській морозиво, а потім побачили, що у чеку з них вирахували 1,6 євро (82 гривні) за тарілку, у якій винесли морозиво. Коли відвідувач підійшов на бар за поясненнями, йому сказали, що це плата за миття посуду. Мовляв, якби морозимо подали у картонному стаканчику, то плату не стягували б, але заздалегідь про це туристів ніхто не попередив.

Багато мандрівників зазначили, що теж потрапляли у такі ситуації. Вони порадили не відвідувати заклади у туристичних локаціях, а заглядати у тихі дворики і вузькі вулички. Зазвичай у менш популярних ресторанах туристів не обманюють так нахабно.

Як зекономити під час відпустки в Італії?

Відпустка в Італії може коштувати дешевше, ніж ви очікували, якщо знати деякі лайфхаки, якими користуються самі італійці. Журналістка з Італії Бенедетта Геддо радить не сідати за столик у кав'ярні, якщо ви просто забігли випити кави. Дешевше буде присісти за барну стійку, адже тоді з вас не вирахують додаткову плату за обслуговування.

Також італійка не радить їхати в історичні центри міст автомобілем, адже за це загрожує штраф. Крім того, знайти паркомісце поруч може бути справжньою проблемою. Краще скористатися громадським транспортом.