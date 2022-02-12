Туристи масово з'їжджаються на Кіпр: чим зумовлений ажіотаж

12 лютого 2022 , 15:53
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Джерело:

Schengenvisainfo

Згідно з даними Статистичної служби Кіпру, у вересні 2021 року острів відвідали 339 242 туристів. Ця цифра на 288,4% перевищує показник аналогічного періоду 2020 року.

Водночас у відомстві зазначають, що країна досі не повернулася до показників, які фіксували перед пандемією. Аналітики говорять про скорочення відвідувачів на 35,3%, додаючи, що раніше за сезон Кіпр відвідувало 524 707 туристів. 

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Звідки приїжджають туристи 

Найбільша кількість іноземних туристів прибула на Кіпр з:

  • Великої Британії – 97 741 турист, що становить 28,8% усіх відвідувачів,
  • Росії – 88 983 туристи,
  • Польщі – 20 625 туристів,
  • України – 14 767 туристів,
  • Греції – 19 944 туристів,
  • Німеччини – 12 608 туристів.

 Звідки приїжджають туристи на Кіпр / Фото schengenvisainfo

Мета візиту 

Основними причинами візитів до країни стали:

  • свята (86,6%),
  • відвідування друзів та родичів (9,3%),
  • ділові поїздки (4,1%).
Зверніть увагу! Минулого року міністр туризму Кіпру Саввас Пердіос запустив рекламну кампанію по залученню іноземних туристів до Кіпру у 27 країнах.

Важливо те, що у нас зберігається великий відсоток регулярних рейсів, в основному з країн Європейського Союзу. Це означає, що зимова рекламна кампанія важливіша, і вона потребує більших витрат у порівнянні з літньою,
– підсумував міністр.

Попри пандемію COVID-19 та завдані нею збитки, у свіжих звітах країни відзначено позитивний результат щодо залучення туристів.

Автор: Юлія Бабич