Подорож до Парижу: коли найкраще їхати, щоб бюджетно і без натовпів
- Найдоступніший час для відвідування Парижа – з середини листопада до середини грудня, коли менше туристів і нижчі ціни.
- Літні місяці, такі як квітень, початок травня, вересень і початок жовтня, ідеальні для комфортної погоди без гнітючої спеки.
Париж – один з найпопулярніших туристичних напрямків у світі. Однак присутність як натовпів туристів, так і безлічі кишенькових злодіїв, створює проблеми для тих, хто досліджує французьку столицю.
Тому туристичні експерти рекомендують відвідувачам розглянути можливість планування своїх поїздок у непікові сезони. Така стратегія не лише покращує враження, але й дозволяє значно заощадити, пише 24 Канал з посиланням на Condé Nast Traveler.
Коли відпочинок у Парижі обійдеться найдешевше?
У коментарі для журналу Condé Nast Traveler Нік Каннінгем, менеджер по Європі компанії Scott Dunn, підкреслив, що найдоступніший час для відвідування Парижа зазвичай припадає на період з середини листопада до середини грудня.
Цей період настає після піку літнього туристичного сезону і до початку передноворічного ажіотажу, під час якого ціни, як правило, різко зростають після Нового року.
У цей час можна уникнути більшості великих подій у щорічному календарі французької столиці, таких як Тиждень моди, Відкритий чемпіонат Франції тощо, що дає туристам багато місця в готелях та коротші черги до основних туристичних атракцій,
– каже він.
Також в зимові місяці Париж перетворюється на безтурботний райський куточок. Хоча паризькі зими можуть бути холодними та вологими, є певна романтична меланхолія в прогулянках уздовж Сени, коли місто оповите туманом, а пам'ятники мерехтять посеред мороку.
Для тих, хто надає перевагу погодному комфорту, ідеальним часом для відвідування вважаються літні місяці, а саме квітень, початок травня, вересень і початок жовтня. У ці періоди температура залишається теплою і приємною, що дозволяє мандрівникам досліджувати місто без гнітючої спеки, характерної для пікових літніх місяців.
Які місця Франції відвідати восени та взимку?
Осінь і зима у Франції менш людні, що робить їх ідеальними для спокійних подорожей. Є й чимало локацій, що виглядають особливо приголомшливими саме в цей період.
Зокрема, в цей час у Франції варто побачити: Страсбург, маленькі містечка і села Ельзасу, півострів Медок, Кот-д'Аржан, або ж Срібні береги, Тулузу, Каркассон і Кастельнодарі, Тонон та Івуар, Альпійську Рів'єру, Екс-ле-Бен і Ансі та Реймс.
