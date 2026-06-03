Пляж, від якого перехоплює подих: які 5 місць варто побачити біля Будви

Будва – це один з найпопулярніших курортів Чорногорії. Тут є красиве і чисте море, дивовижна природа та атмосферне старе місто. Український мандрівник, який побував на цьому курорті, назвав п'ять локацій, які варто відвідати кожному, хто планує відпочинок у Будві.

Користувач тіктоку @maks.slavinskyi не лише порадив 5 локацій у Будві та околицях, а й посортував їх по місцях. Від посереднього – до найкращого.

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Що побачити туристам, які зібралися у Будву?

5. На останньому місці у цьому списку мандрівник поставив острів святого Миколая, який більш відомий як "Гаваї". Все тому, що турист очікував від цього місця більшого, але це не означає, що його не варто побачити. Доїхати до острова можна човном за 7 євро у дві сторони. Тут туристам треба бути готовим до великої кількості недобудованих об'єктів, насипів з каміння та шезлонгів за 20 євро з людини.

4. Пляж Бечичі – це довгий широкий пляж з красивими краєвидами довкола. Якщо підгятися вгору праворуч, то відкриється неймовірна панорама на все узбережжя курортного селища.



Пляж у Бечичах / Фото Zlaja

3. Старе місто Будви – це те місце, у якому точно варто провести кілька вечорів після цілого дня купання. Тут є та сама статуя балерини, яка вже стала візитівкою Чорногорії, пляж Могрен, який є одним з найкрасивіших і до того ж розташований поруч з центром, а також красива старовинна архітектура. Гуляючи вузькими вуличками старого міста на мить може здатися, що ви потрапили у середньовіччя.

Саме місто було засноване понад 2500 років тому і довга історія відчувається у кожному його куточку: у венеційській архітектурі, фортечних стінах тощо.

2. Скелястий виступ над морем біля острова Свєті-Стефан. Це найінстраграмніша локація Чорногорії, у якій виходять просто неймовірні фотографії з видом на блакитне море. Щоб знайти це дивовижне місце, прямуйте до пляжу Мілочер, звідти туристичною стежкою підіймайтеся на гору і біля другої лавки побачите вид не скелю. Зразу за кущами є сходи до низу.

Але потрібно бути обережним – у реальності скеля небезпечніша, ніж здається на фото. Вона не полога, а розташована під кутом 45 градусів.

Та сама найпопулярніша скеля Чорногорії / Фото la.sophia.la

1. Найкращою локацією у районі Будви мандрівник назвав пляж біля Свєті-Стефан. Водичка тут неймовірна чиста, а краєвиди довкола настільки красиві, що здається ніби ти потрапив у казку. Тут варто провести цілий день, щоб сповна насолодитися красою природи і купанням з видом на красивий острів.

Турист з України розповів про цікаві локації біля Будви: відео

А яке ще місце у Чорногорії варто побачити туристам?

Якщо ви вже приїхали на пляж біля Свєті-Стефана, то радимо піднятися на оглядовий майданчик, з якого відкриваються вражаючі краєвиди на острів, море, гори і місцевість довкола. Про нього знають не так багато туристів, тож натовпів тут не зустрінеш.

Сам майданчик розташований на подвір'ї кам'яної церкви Сави. Можна йти пішки, але доведеться підійматися вгору близько 2-х годин, або ж їхати власним автомобілем, але дорога тут з серпантинами, а на останніх кілометрах – ґрунтова. Найлегше дістатися на таксі. Однак це місце точно вартує того, щоб подолати непростий шлях.