Пользователь тиктока @maks.slavinskyi не только посоветовал 5 локаций в Будве и окрестностях, но и посортировал их по местам. От посредственного – до лучшего.

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Что увидеть туристам, которые собрались в Будву?

5. На последнем месте в этом списке путешественник поставил остров святого Николая, который более известен как "Гавайи". Все потому, что турист ожидал от этого места большего, но это не значит, что его не стоит увидеть. Доехать до острова можно на лодке за 7 евро в две стороны. Здесь туристам надо быть готовым к большому количеству недостроенных объектов, насыпей из камней и шезлонгам за 20 евро с человека.

4. Пляж Бечичи – это длинный широкий пляж с красивыми видами вокруг. Если подняться вверх справа, то откроется невероятная панорама на все побережье курортного поселка.

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Пляж в Бечичах / Фото Zlaja

3. Старый город Будвы – это то место, в котором точно стоит провести несколько вечеров после целого дня купания. Здесь есть та самая статуя балерины, которая уже стала визитной карточкой Черногории, пляж Могрен, который является одним из самых красивых и к тому же расположен рядом с центром, а также красивая старинная архитектура. Гуляя узкими улочками старого города на мгновение может показаться, что вы попали в средневековье.

Сам город был основан более 2500 лет назад и длинная история чувствуется в каждом его уголке: в венецианской архитектуре, крепостных стенах и тому подобное.

2. Скалистый выступ над морем у острова Свети-Стефан. Это самая инстраграммная локация Черногории, в которой получаются просто невероятные фотографии с видом на лазурное море. Чтобы найти это удивительное место, направляйтесь к пляжу Милочер, оттуда по туристической тропе поднимайтесь на гору и возле второй скамейки увидите вид не скалу. Сразу за кустами есть лестница вниз.

Но нужно быть осторожным – в реальности скала опаснее, чем кажется на фото. Она не пологая, а расположена под углом 45 градусов.

Та самая популярная скала Черногории / Фото la.sophia.la

1. Лучшей локацией в районе Будвы путешественник назвал пляж возле Свети-Стефан. Водичка здесь невероятно чистая, а пейзажи вокруг настолько красивые, что кажется будто ты попал в сказку. Здесь стоит провести целый день, чтобы сполна насладиться красотой природы и купанием с видом на красивый остров.

Турист из Украины рассказал об интересных локациях возле Будвы: видео

А какое еще место в Черногории стоит увидеть туристам?

Если вы уже приехали на пляж возле Свети-Стефана, то советуем подняться на смотровую площадку, с которой открываются впечатляющие виды на остров, море, горы и местность вокруг. О ней знают не так много туристов, поэтому толп здесь не встретишь.

Сама площадка расположена во дворе каменной церкви Саввы. Можно идти пешком, но придется подниматься вверх около 2-х часов, или же ехать на собственном автомобиле, но дорога здесь с серпантинами, а на последних километрах – грунтовая. Легче всего добраться на такси. Но это место точно стоит того, чтобы преодолеть непростой путь.