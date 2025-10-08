Це рай на землі: турист відвідав усі Карибські острови й назвав найкращі місця
- Найджел Тісдалл відвідав більшість великих островів Карибського басейну та назвав найкращі з них.
- Гренада відома як острів спецій, Сент-Люсія славиться своєю природною красою, а Барбадос приваблює любителів історії.
Британський експерт з подорожей Найджел Тісдалл відвідав майже всі великі острови Карибського басейну. Він склав власний путівник по них і розповів, який острів найкраще підійде для певного виду відпочинку.
Карибські острови у більшості людей асоціюються з пальмами, білосніжними широкими пляжами та бірюзовою водою. Насправді ж вони приховують набагато більше різних ландшафтів та колоритної культури. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Daily Mail.
Які є найкращі місця на Карибських островах?
- Антигуа
Цей острів у східній частині Карибського моря ідеально підходить для сімейного відпочинку. Тут є зручні пляжі, чудові готелі зі системою "все включено", які пропонують багато розваг для дітей. Найджел радить відвідати Англійську гавань і побачити найбільший національний парк острова Верф Нельсона, який належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
- Ангілья
Тим, хто хоче просто відпочити на березі моря, купатися в кришталево чистій воді і нікуди не ходити, підійде Ангілья. Тут є першокласні готелі з полями для гольфу та великими аквапарками.
- Гренада
Гренаду називають островом спецій, бо тут вирощують мускатний горіх, какао-боби тощо. З доглянутими піщаними пляжами межують бари та магазини, у яких можна побачити справжнє життя, а не ідеальну картинку all inclusive.
Відпочинок на Карибських островах / Фото Carlos Corporan, Pexels
- Сент-Люсія
Ця острівна держава славиться своєю природою. Найбільш визначні місця – це дві вулканічні скелі Ґрос-Пітон та Петіт-Пітон. Ними можна милуватися з моря, або піднятися на вершину, що займає близько 4 годин. Експерт радить записатися на екскурсії, на яких спостерігають за птахами, рептиліями, метеликами та місцевою флорою.
- Барбадос
Барбадос особливо сподобається любителям історії, адже тут є багато історичних пам'яток. Красиві церкви, величне абатство Святого Миколая, старовинний коледж Кодрінгтон тощо. Найджел радить їхати на Барбадос у період, коли відбуваються кінні перегони на іподромі Гаррісон Саванна.
Які острови на Карибах радять побачити інші експерти?
Видання Travel + Leisure опитало 10 експертів з туризму про найкращі острови світу. Усі вони найчастіше згадували Карибський басейн.
Острів Сен-Барт, який поєднує французьку та карибську культури. Тут вишукані ресторани контрастують з простими пекарнями. Також на острові є красива берегова лінія, яка нагадує південь Франції.
Тобаго славиться незайманою природою і доступними цінами.
Як і Найджел Тісдалл, експерти виділили Ангілью через її красиві пляжі та спокій.