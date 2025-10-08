Британський експерт з подорожей Найджел Тісдалл відвідав майже всі великі острови Карибського басейну. Він склав власний путівник по них і розповів, який острів найкраще підійде для певного виду відпочинку.

Карибські острови у більшості людей асоціюються з пальмами, білосніжними широкими пляжами та бірюзовою водою. Насправді ж вони приховують набагато більше різних ландшафтів та колоритної культури. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Daily Mail.

Які є найкращі місця на Карибських островах?

Антигуа

Цей острів у східній частині Карибського моря ідеально підходить для сімейного відпочинку. Тут є зручні пляжі, чудові готелі зі системою "все включено", які пропонують багато розваг для дітей. Найджел радить відвідати Англійську гавань і побачити найбільший національний парк острова Верф Нельсона, який належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Ангілья

Тим, хто хоче просто відпочити на березі моря, купатися в кришталево чистій воді і нікуди не ходити, підійде Ангілья. Тут є першокласні готелі з полями для гольфу та великими аквапарками.

Гренада

Гренаду називають островом спецій, бо тут вирощують мускатний горіх, какао-боби тощо. З доглянутими піщаними пляжами межують бари та магазини, у яких можна побачити справжнє життя, а не ідеальну картинку all inclusive.



Відпочинок на Карибських островах / Фото Carlos Corporan, Pexels

Сент-Люсія

Ця острівна держава славиться своєю природою. Найбільш визначні місця – це дві вулканічні скелі Ґрос-Пітон та Петіт-Пітон. Ними можна милуватися з моря, або піднятися на вершину, що займає близько 4 годин. Експерт радить записатися на екскурсії, на яких спостерігають за птахами, рептиліями, метеликами та місцевою флорою.

Барбадос

Барбадос особливо сподобається любителям історії, адже тут є багато історичних пам'яток. Красиві церкви, величне абатство Святого Миколая, старовинний коледж Кодрінгтон тощо. Найджел радить їхати на Барбадос у період, коли відбуваються кінні перегони на іподромі Гаррісон Саванна.

Які острови на Карибах радять побачити інші експерти?

Видання Travel + Leisure опитало 10 експертів з туризму про найкращі острови світу. Усі вони найчастіше згадували Карибський басейн.