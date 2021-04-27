Туреччина вводить повний локдаун з 29 квітня

У Туреччині прийняли рішення про повний локдаун на території країни через ситуацію з коронавірусом. Він розпочнеться 29 квітня і триватиме до 17 травня.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердган. За його словами, щоб процес приносив результати, всі повинні суворо дотримуватися правил.

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"З 19:00 29 квітня до 05: 00 ранку 17 травня вводиться повний локдаун", – заявив президент Туреччини.

Що буде обмежено:

міжміські поїздки будуть дозволені тільки за обов'язковим дозволом

громадський транспорт буде працювати з 50%-ної завантаженістю.

всі офіси, робочі місця будуть закриті, крім окремо обумовлених з боку МВС

навчальні заклади, включаючи садочки та університети, будуть закриті.

За даними РНБО, станом на 26 квітня, у Туреччині всього 4,6 мільйона людей заразилися коронавірусом. Одужало більше, ніж 4 мільйона людей, а померло 38,3 тисячі.

Які документи потрібні для в'їзду у Туреччину

На час карантину Туреччина запровадила додаткові умови в'їзду. Тож, тепер усі туристи повинні мати:

страховку, яка покриває витрати на лікування COVID-19;

негативний результат ПЛР-тесту; не потрібен він дітям до 6 років і транзитним пасажирам, які подорожують у треті держави;

е-анкету.

Також у країні через погіршення ситуації з коронавірусом вводять цілодобову комендантську годину від 19:00 22 квітня до 5:00 26 квітня.