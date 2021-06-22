Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Таке рішення ухвалили під час 3-годинного засідання уряду у президентському комплексі в Анкарі.
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В країні вже дещо пом'якшили обмеження з 1 червня
На цей крок влада пішла через значне зменшення нових випадків коронавірусу. В країні вже дещо пом'якшили обмеження з 1 червня – після 17-денного локдауну.
Ердоган наголосив на значенні вакцинації
Президент Ердоган у зверненні до турків наголосив на важливості вакцинації. Він порадив не слухати "маніпуляції щодо щеплення" та звертати увагу лише на рекомендації фахівців.
Наша мета – зробити всіх людей у нашій країні старших ніж 18 років придатними для вакцинації протягом декількох тижнів,
– сказав Ердоган.
Глава держави закликав громадян дотримуватись правил гігієни та соціальної дистанції, носити маски в громадських місцях.
Яка ситуація з коронавірусом в Туреччині?
Станом на 20 червня в країні коронавірус діагностували у більше ніж 5 мільйонів 375 тисяч осіб, з них померли понад 49 тисяч. Одужали більше ніж 5 мільйонів 237 тисяч хворих.