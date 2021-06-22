Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Таке рішення ухвалили під час 3-годинного засідання уряду у президентському комплексі в Анкарі.

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В країні вже дещо пом'якшили обмеження з 1 червня

На цей крок влада пішла через значне зменшення нових випадків коронавірусу. В країні вже дещо пом'якшили обмеження з 1 червня – після 17-денного локдауну.

Ердоган наголосив на значенні вакцинації

Президент Ердоган у зверненні до турків наголосив на важливості вакцинації. Він порадив не слухати "маніпуляції щодо щеплення" та звертати увагу лише на рекомендації фахівців.

Наша мета – зробити всіх людей у ​​нашій країні старших ніж 18 років придатними для вакцинації протягом декількох тижнів,

– сказав Ердоган.

Глава держави закликав громадян дотримуватись правил гігієни та соціальної дистанції, носити маски в громадських місцях.

Зверніть увагу! Три країни світу вже погодились визнати українські паспорти про COVID-вакцинацію. Серед них, окрім Молдови та Угорщини, ще й – Туреччина.