Для в'їзду в Ізраїль необхідно буде отримати дозвіл комісії з виняткових випадків. Це стосується громадянам тих держав, які входять до переліку "країн максимального ризику".

До теми Ізраїль передасть палестинцям понад 1 мільйон вакцин проти COVID-19

Іноземним громадянам, що не пройшли вакцинацію, після приїзду в Ізраїль необхідно буде дотримуватися режиму самоізоляції протягом 10 або 14 днів, відповідно до інструкцій Міністерства охорони здоров'я. Наразі до переліку "країн максимального ризику" входять:

Аргентина;

Південно-Африканська Республіка;

Бразилія;

Індія;

Мексика;

Росія.

У яких випадках карантину можуть не дотримуватися

Водночас не повинні дотримуватися карантину діти до 6 років, які не пройшли вакцинацію – мовиться про випадки, якщо їхні батьки були щеплені. У Міністерстві внутрішніх справ Ізраїлю, за інформацією видання, звернули увагу на те, що вакцинованим іноземним громадянам з 1 липня не потрібно буде заздалегідь одержувати дозвіл на в'їзд.

Невдовзі планують опублікувати уточнений список країн та вакцин, визнаних в Ізраїлі. За інформацією МВС, всі відповідні правила діятимуть також щодо сухопутного прикордонного пункту "Арава", що відновить роботу 4 липня.