Для въезда в Израиль необходимо будет получить разрешение комиссии по исключительным случаям. Это касается граждан тех государств, которые входят в перечень "стран максимального риска".

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Иностранным гражданам, которые не прошли вакцинацию, после приезда в Израиль необходимо будет соблюдать режим самоизоляции в течение 10 или 14 дней, в соответствии с инструкциями Министерства здравоохранения. Сейчас в перечень "стран максимального риска" входят:

Аргентина;

Южно-Африканская Республика;

Бразилия;

Индия;

Мексика;

Россия.

В каких случаях карантин могут не соблюдать

Вместе с тем не должны соблюдать карантин дети до 6 лет, не прошедшие вакцинацию – говорится о случаях, если их родители были привиты. В Министерстве внутренних дел Израиля, по информации издания, обратили внимание на то, что вакцинированным иностранным гражданам с 1 июля не нужно будет заранее получать разрешение на въезд.

Вскоре планируют опубликовать уточненный список стран и вакцин, признанных в Израиле. По информации МВД, все соответствующие правила будут действовать также в отношении сухопутного пограничного пункта "Арава", который возобновит работу 4 июля.