Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Такое решение приняли во время 3-часового заседания правительства в президентском комплексе в Анкаре.

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В стране уже несколько смягчили ограничения с 1 июня

На этот шаг власти пошли из-за значительного уменьшения новых случаев коронавируса. В стране уже несколько смягчили ограничения с 1 июня – после 17-дневного локдауна.

Эрдоган отметил значение вакцинации

Президент Эрдоган в обращении к туркам подчеркнул важность вакцинации. Он посоветовал не слушать "манипуляции относительно прививок" и обращать внимание только на рекомендации специалистов.

Наша цель – сделать всех людей в нашей стране старше 18 лет пригодными для вакцинации в течение нескольких недель,

– сказал Эрдоган.

Глава государства призвал граждан соблюдать правила гигиены и социальной дистанции, носить маски в общественных местах.

Обратите внимание! Три страны мира уже согласились признать украинские паспорта о COVID-вакцинации. Среди них, кроме Молдовы и Венгрии, еще и – Турция.