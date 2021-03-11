Нові умови в'їзду в Туреччину: курортна країна вводить обов'язкові е-анкети для туристів

Міністерство охорони здоров'я Туреччини скасувало паперову анкету для осіб, що в'їжджають на територію країни. З 15 березня перед виїздом мандрівники повинні будуть заповнювати електронну анкету.

Форма розміщена на сайті МОЗ Туреччини. Вона має бути заповнена за 72 години до вильоту.

Читайте також Самоізоляція на яхті: одна з курортних країн дозволила туристам проводити карантин у морі

"Форма, яку ви заповнюєте, може бути перевірена на кордонах Турецької республіки незалежно від того, заповнили ви її чи ні", – йдеться у повідомленні.

Якщо турист не заповнив форму або вніс неправдиву інформацію, це може спричинити юридичні та адміністративні санкції.

У МОЗ зазначили, якщо ви не є громадянином Туреччини або у вас немає дозволу на проживання – вам може бути відмовлено в дозволі на в'їзд в країну.

В анкеті потрібно вказати паспортні та контактні дані, національність, стать і тип виїзду (морський, авіа тощо).

На основі заповненої інформації для вас буде автоматично створено індивідуальний код HES, завдяки якому ми зможемо зв'язатися з вами, якщо у вас або у людей, з якими ви контактуєте під час подорожі, є контактні особи, або хворі на COVID-19, – зауважили у МОЗ.

Наголошується, що з цієї причини точність і актуальність інформації дуже важливі.

Нагадаємо, раніше Туреччина продовжила вимогу про негативний ПЛР-тест для мандрівників. Вимога мала чинність до 1 березня, а тепер до 26 травня.

Президент Ради регіональних представників TÜRSAB в Західній Анталії Ризу Перчіна заявив, що з 15 квітня туристичний сезон у різних регіонах Туреччини розпочнеться з внутрішніх туристів та громадян з України та Росії.