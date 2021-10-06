Туреччина продовжила COVID-обмеження для іноземних туристів: що треба для в'їзду

Умови в'їзду до Туреччини, що діяли до 30 вересня 2021 року, попередньо продовжено до кінця року. Йдеться про вимогу обов'язкового тестування або вакцинації іноземних туристів при в'їзді до країни.

Про це мовиться в спеціальному повідомленні для екіпажів літаків NOTAM A5457/21. Кожна авіакомпанія зобов'язана дотримуватися цих вказівок.

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Туреччина продовжила поточні правила в'їзду

Перед вильотом до Туреччини у пасажира перевірять наявність сертифіката про повну вакцинацію від COVID-19 або негативний результат тесту методом ПЛР чи на антиген.

Також курортна країна приймає довідку, що підтверджує одужання від COVID-19.

В тому випадку, якщо не показати перераховані документи перед вильотом, персонал біля виходу на посадку має право не пустити пасажира в літак.

Умови в'їзду до Туреччини

Туристу, зокрема українському, для перетину турецького кордону необхідно мати один із зазначених документів:

COVID-сертифікат, за умови, що 2 доза введена не раніше, ніж за 14 днів до вильоту;

довідка про перенесену хворобу протягом останніх 6 місяців;

негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Діти до 12 років звільняються від цих зобов'язань.

Крім того, для в'їзду в Туреччину є обов'язковим заповнення електронної форми на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини за 72 години до прибуття до країни. Її треба видрукувати або мати в телефоні, оскільки без неї неможливо згенерувати спеціальний HES-код.

За даними Worldometer , станом на 6 жовтня 2021 року в Туреччині виявлено 7 296 879 випадків зараження коронавірусом, з них 65 137 летальних.

Зауважимо, раніше Туреччина скасувала вимогу обов'язкового ПЛР-тестування для однієї категорії туристів.

Також турецькі готелі почали робити знижки повністю вакцинованим від COVID-19.