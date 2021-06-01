Працюватимуть ресторани і спортзали: Туреччина пом'якшує карантинні обмеження

Влада Туреччини ухвалила рішення пом'якшити карантинні обмеження. З 1 червня 2021 року у країні зможуть працювати ресторани і спортивні зали.

Окрім цього, будуть зміни щодо скорочення комендантської години. Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

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Нові обмеження в Туреччині

Відповідно до нових правил, у країні будуть відкриті парки розваг та спортивні зали. Також дозволено працювати закладам громадського харчування в режимі:

від 7:00 до 21:00 обслуговування столиків у приміщенні;

до 00:00 – робота на виніс.

Відтак можна організовувати свята, зокрема весілля, і просто неба, і в закритих майданчиках. Але всі правила потрібно виконувати згідно з усіма санітарними нормами.

З 1 червня спортклуби зможуть проводити збори, але інші організації матимуть змогу збиратись вже з середини цього місяця. Є зміни і щодо комендантської години. Вона діятиме від 22:00 до 5:00 з понеділка по суботу.

Власна вакцина – до кінця 2021 року

За словами президента, країна продовжує розробляти власну вакцину. Попри те, що процес ще не завершили, він надіється, що її створять до кінця 2021 року.

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