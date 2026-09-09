Турагентка Катерина Козлова, яка має 17 років досвіду роботи у туризмі і веде свій блог у тіктоці під ніком @tourmapa, розповіла, коли купувати тур у Єгипет, щоб ціни були найдешевші, а погода – тепла й сонячна.

У який період відпочинок в Єгипті найдешевший?

Влітку відпочинок у Єгипті коштує на рівні з європейськими курортами, але при цьому має один величезний мінус – нестерпну спеку. Погода стає комфортнішою вже у вересні, тож ціни у цей період все ще тримаються на високому рівні. Але згодом ситуація змінюється.

З кінця листопада і приблизно до 20 грудня тури у Єгипет – найдешевші. Осінні канікули вже закінчилися, а зимові – ще не почалися. У готелях починається спад, туристів стає менше. Щоб стимулювати потік людей, готель знижує ціни,

– пояснила Катерина Козлова.

Пакетні тури на цей період найкраще купувати за 1 – 2 тижні до відпустки або ж на початку листопада. Якщо туристи планують самостійно бронювати відпочинок і летіти не чартерним рейсом, а лоукост-компаніями, то варто вже зараз бронювати квитки на літак і фіксувати готель за мінімальною вартістю.

Турагентка розповіла, коли у Єгипті найдешевші ціни: відео

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

А де бронювати готель, щоб не було вітру?

Щоб відпочинок взимку у Єгипті дійсно був комфортний, важливо забронювати правильний готель. Річ у тому, що взимку у Єгипті дмуть сильні вітри і якщо обрати готель з відкритим берегом, то не те, що покупатися не вдасться – доведеться ходити в куртці.

Саме тому їхати у Хургаду взагалі не варто. Водночас у Шарм-еш-Шейху готель потрібно обрати в одному з цих районів: Шарм-ель-Майя, Рас-ум-ель-Сід, Наама-Бей, Шаркс Бей. Тут готелі захищені від вітру узбережжям, а тому можна комфортно купатися у морі і лежати на пляжі .