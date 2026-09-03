У Єгипті взимку дійсно можна купатися у морі і засмагати на пляжі. Але для цього потрібно обрати готель у правильному регіоні. Про це розповів туроператор @alf.tour.operator.

На яких курортах Єгипту взимку буде холодно?

Зимою у Єгипті дмуть холодні вітри з півночі і північного сходу і найбільше продуває відкрите узбережжя. Саме тому у Хургаду з грудня по лютий краще не їхати, адже тут в кожному готелі будуть сильні вітри. На пляжі можна буде полежати хіба що в куртці.

У Шарм-еш-Шейху варто уникати готелів у районі Nebk, адже тут теж дуже вітряно. Щоб відпустка минула без сюрпризів, слід обирати готелі у бухтах, де від вітру захищає сам берег. Ось найкращі райони:

Шарм-ель-Майя – тут є одні з найкращих і найчистіших пляжів курорту з пологим заходом у море;

– тут є одні з найкращих і найчистіших пляжів курорту з пологим заходом у море; Рас-ум-ель-Сід – мис, який має красивий риф з багатим підводним світом. Ідеально підходить для дайвінгу і снорклінгу;

– мис, який має красивий риф з багатим підводним світом. Ідеально підходить для дайвінгу і снорклінгу; Наама-Бей – це не тільки безвітряна бухта, але й центр курорту. Тут є набережна з закладами, ринок тощо. Ідеальна локація для вечірніх прогулянок і вилазок з готелю;

– це не тільки безвітряна бухта, але й центр курорту. Тут є набережна з закладами, ринок тощо. Ідеальна локація для вечірніх прогулянок і вилазок з готелю; Шаркс Бей – район всього за 5 кілометрів від аеропорту. Тут є відома площа Сохо з ресторанами та іншими розвагами.

Куди не їхати взимку у Єгипет: відео

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Важливо розуміти, що взимку відпочинок у Єгипті не такий самий, як влітку. Середня денна температура зазвичай коливається у межах +20…+24 градусів, водночас вночі стовпчики термометрів можуть опуститися навіть до +13 градусів. Якщо нема вітру, то вдень погода цілком дозволяє купатися у морі та лежати на пляжі у купальнику. Але на спеку вже розраховувати не варто.

Крім того, сонце заходить раніше, а, як відомо, після заходу сонця у Єгипті не можна купатися в морі. Тож вечори стануть довшими. Варто взяти з собою цікаву книгу, або забронювати готель з вечірніми шоу.