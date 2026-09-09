Турагент Екатерина Козлова, имеющая 17-летний опыт работы в сфере туризма и ведущая свой блог в тиктоке под ником @tourmapa, рассказала, когда лучше покупать тур в Египет, чтобы цены были самыми низкими, а погода – теплой и солнечной.

В какой период отдых в Египте самый дешевый?

Летом отдых в Египте стоит столько же, сколько на европейских курортах, но при этом имеет один огромный минус – невыносимую жару. Погода становится более комфортной уже в сентябре, поэтому цены в этот период все еще держатся на высоком уровне. Но со временем ситуация меняется.

С конца ноября и примерно до 20 декабря туры в Египет – самые дешевые. Осенние каникулы уже закончились, а зимние – еще не начались. В отелях начинается спад, туристов становится меньше. Чтобы стимулировать приток людей, отель снижает цены,

– пояснила Екатерина Козлова.

Пакетные туры на этот период лучше всего покупать за 1 – 2 недели до отпуска или в начале ноября. Если туристы планируют самостоятельно бронировать отдых и лететь не чартерным рейсом, а лоукост-компаниями, то стоит уже сейчас бронировать билеты на самолет и фиксировать отель по минимальной стоимости.

Турагент рассказала, когда в Египте самые низкие цены: видео

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А где бронировать отел, чтобы не было ветра?

Чтобы отдых зимой в Египте действительно был комфортным, важно забронировать подходящий отель. Дело в том, что зимой в Египте дуют сильные ветры, и если выбрать отель с открытым побережьем, то не то что искупаться не получится – придется ходить в куртке.

Именно поэтому ехать в Хургаду вообще не стоит. В то же время в Шарм-эш-Шейхе отель нужно выбрать в одном из этих районов: Шарм-эль-Майя, Рас-ум-эль-Сид, Наама-Бей, Шаркс-Бей. Здесь отели защищены от ветра побережьем, а потому можно комфортно купаться в море и лежать на пляже.