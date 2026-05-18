Понад 170 тисяч за 12 днів: українка детально розповіла про усі витрати подорожі до Японії

Якщо ви не мали розуміння, у скільки обійдеться подорож до Японії більш ніж на тиждень, тоді ця новина точно для вас. Українська блогерка розповіла про всі свої витрати під час 12-денної поїздки до Японії та детально показала, на що саме пішли гроші.

Українська блогерка keibalo.a детально розповіла у своєму інстаграмі, у скільки обійшлася її поїздка до Японії на 12 днів та на які саме категорії були витрачені гроші.

Дивіться також "Це не те, що можна описати словами": українка поділилася враженнями від польоту над Каппадокією

Скільки коштує поїздка в Японію на 12 днів?

Загалом на переліт у дві сторони дівчина витратила 800 євро (приблизно 41 000 гривень). Окремо туристична віза, яку вона оформлювала у Варшаві, коштувала ще 12 500 гривень (це витрати на дорогу та проживання у Варшаві, адже сама віза безкоштовна). Дорога до аеропорту у Варшаві у обидва боки разом із ніччю перед вильотом обійшлася приблизно у 6 000 гривень.

Яка вартість подорожі в Японію на 12 днів / інстаграм keibalo.a

На проживання в Японії пішло 21 585 гривень. Значну частину бюджету склали розваги: "Гаррі Поттер" – 1 932 гривні, USJ-7 – 1 254 гривні, Shibuya Sky – 1 000 гривень, чайна церемонія – 2 200 гривень, страховка – 1 580 гривень, а також Tokyo Drift – 9 000 гривень, що стало найдорожчою розвагою подорожі.

Серед інших витрат – оренда автомобіля на добу за 2 000 гривень та оренда кімоно на день за 1 440 гривень. Окремо блогерка зазначила, що брала з собою 400 доларів готівкою, які витратила повністю. Також до бюджету увійшли шопінг на 10 000 гривень і приблизно 20 000 гривень, витрачені на солодощі, сувеніри та косметику додому.

Додатково були витрати на транспорт у межах Японії: потяги, метро, автобуси, а також харчування та інші дрібні витрати. Загалом, за її підрахунками, поїздка до Японії на 12 днів обійшлася у 171 697 гривень.

Дивіться також "Робіть, що хочете": українка зупинилася у місцевих у Парижі та розповіла, що її вразило

Що варто знати перед відвідуванням Японії?

Бронюйте житло заздалегідь

Як пише Lonely Planet, популярні готелі можуть бути зайняті за тижні або навіть місяці вперед. Також важливо узгоджувати час заселення, оскільки в деяких готелях є фіксовані години check-in.

Подорожуйте зручніше та беріть менше багажу

У Японії часто невеликі номери та незручний громадський транспорт для великих валіз. У поїздах навіть можуть вимагати бронювання місця для великого багажу.

Обирайте зручне взуття

Доведеться часто знімати взуття в храмах, рьоканах та деяких закладах, тому краще мати легке взуття, яке швидко знімається і взувається.

Подбайте про інтернет-зв'язок

Навігація в Японії складна, тому смартфон з картами – це обов'язково. Найзручніше використовувати SIM-карту або eSIM із мобільним інтернетом.

Готуйтеся до погоди

Літо спекотне й вологе, можливі тайфуни та сезон дощів. Взимку може бути холодно, особливо на півночі країни.

Майже всюди потрібна готівка

У невеликих закладах та в сільській місцевості картки можуть не приймати, тому варто мати готівку та користуватися банкоматами.

В Японії не прийнято залишати чайові

Чайові можуть навіть збентежити персонал. Замість цього іноді вже включають сервісний збір або невелику плату за обслуговування.

Не їжте на ходу

У більшості випадків їсти на вулиці вважається поганим тоном. Винятки – це фестивалі, потяги або спеціальні місця.

Сміття доведеться носити з собою

На вулицях майже немає урн, тому сміття зазвичай забирають із собою до дому або готелю.

Дотримуйтесь черг і правил поведінки

Японці дуже організовані: всюди формують черги, а в транспорті дотримуються порядку.

Ескалатори мають свої правила

У Токіо зазвичай стоять зліва, у регіоні Кансай – справа.

Уникайте години пік у метро

Вранці транспорт у великих містах надзвичайно переповнений.

В Японії регулярно трапляються землетруси

Важливо знати базові правила поведінки під час землетрусів і можливих цунамі.

Трохи японської мови стане у пригоді

Навіть базові слова ввічливості допомагають у спілкуванні з місцевими.

Які ще новини вам будуть цікаві?

Ціну подорожі до Японії на 12 днів ви вже знаєте, але як виглядає сама дорога туди та скільки вона коштує для українців? Українка розповіла про свій реальний маршрут з Одеси до Токіо, який пролягав через Молдову та Варшаву з кількома пересадками, нічним очікуванням в аеропорту та додатковими витратами в дорозі.

Поїздка почалася з виїзду з Одеси до Кишинівського аеропорту в Молдові, що коштувало близько 1200 гривень з людини. Далі мандрівниця дісталася Варшави, звідки продовжила шлях до Японії. Квиток у дві сторони з Молдови до Варшави коштував приблизно 187 євро. Окремо довелося витратитися і на пересування у Варшаві: таксі до аеропорту Шопена обійшлося ще приблизно у 1800 гривень. Інші деталі витрат читайте у нашій статті!