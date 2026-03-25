Ви точно закохаєтесь у це місто: що подивитись в Ужгороді за кілька днів
- Ужгород пропонує відвідати такі локації: набережну, Ужгородський замок, музей народної архітектури та побуту, площу Театральну, Боздоський парк, та парк біля УжНУ.
- Для смачної випічки з видом на місто, рекомендується відвідати кондитерську Shtefanyo, відому своїм "Ужгородським тортом".
Ужгород – це компактне, але дуже атмосферне місто. Тут можна прогулятися набережною з липовою алеєю та кав'ярнями, піднятися до Ужгородського замку з панорамними видами, завітати до скансену з автентичними закарпатськими хатами та пройтися центральною площею з мініскульптурками.
Ужгород – це ідеальне місто для короткої подорожі, де поєднуються затишні прогулянкові локації, історія та природа. Нижче, з посиланням на пост сторінки dariya_aleinikova, ми розповімо про обов'язкові локації для відвідування.
Куди піти в Ужгороді, якщо ви тут на декілька днів?
- Набережна
Одна з найулюбленіших локацій для прогулянок в Ужгороді. Тут поєднуються кав'ярні, липова алея, велика зелена зона біля річки та затишні вулички, у які хочеться звернути. Це місце приваблює у будь-яку пору року.
- Ужгородський замок
Історична пам'ятка з затишною територією та гарними панорамними видами. Усередині розташовані музейні експозиції, а сама атмосфера робить це місце обов'язковим для відвідування.
- Музей народної архітектури та побуту
Музей під відкритим небом із автентичними хатинами, що відтворюють життя закарпатського села. Розташований поруч із замком і поєднує природу та історію.
- Площа Театральна та пішохідний міст
Центральна частина міста, де можна побачити відомі мініскульптури, розкидані по обидві сторони набережної.
Площа Театральна / фото Visit Uzhhorod
- Боздоський парк
Великий парк для відпочинку з атракціонами, кав'ярнями, шашличною та навіть контактним зоопарком. Є як активні зони, так і тихі місця ближче до природи.
- Парк біля УжНУ
Атмосферна локація, особливо під час заходу сонця. Тут є гойдалки, тенісні столи та зони для відпочинку, а сам простір продовжують облаштовувати.
А якщо хочете перекусити з гарними видами на місто, варто завітати у Shtefanyo, рекомендує 0lesyao. Це одна з найпопулярніших кондитерських міста, де подають авторські десерти, свіжу випічку та каву. Особливо відомий заклад своїм фірмовим "Ужгородським тортом" і макарунами, які вважаються одними з найкращих у місті .
Що ще цікавого відвідати в Ужгороді?
Відкрийте ще одну підбірку цікавих локацій Ужгорода. Наприклад, ботанічний сад Ужгородського національного університету може похизуватись солідною колекцією рослин – близько 4 тисяч екземплярів.
