25 березня, 12:16
Ви точно закохаєтесь у це місто: що подивитись в Ужгороді за кілька днів

Мілена Бордакова
Основні тези
  • Ужгород пропонує відвідати такі локації: набережну, Ужгородський замок, музей народної архітектури та побуту, площу Театральну, Боздоський парк, та парк біля УжНУ.
  • Для смачної випічки з видом на місто, рекомендується відвідати кондитерську Shtefanyo, відому своїм "Ужгородським тортом".

Ужгород – це компактне, але дуже атмосферне місто. Тут можна прогулятися набережною з липовою алеєю та кав'ярнями, піднятися до Ужгородського замку з панорамними видами, завітати до скансену з автентичними закарпатськими хатами та пройтися центральною площею з мініскульптурками.

Ужгород – це ідеальне місто для короткої подорожі, де поєднуються затишні прогулянкові локації, історія та природа. Нижче, з посиланням на пост сторінки dariya_aleinikova, ми розповімо про обов'язкові локації для відвідування.

Дивіться також Цвітіння магнолій вже стартувало: де на Закарпатті можна побачити цю красу 

Куди піти в Ужгороді, якщо ви тут на декілька днів?

  • Набережна 

Одна з найулюбленіших локацій для прогулянок в Ужгороді. Тут поєднуються кав'ярні, липова алея, велика зелена зона біля річки та затишні вулички, у які хочеться звернути. Це місце приваблює у будь-яку пору року. 

Як виглядає набережна: дивитись відео

  • Ужгородський замок 

Історична пам'ятка з затишною територією та гарними панорамними видами. Усередині розташовані музейні експозиції, а сама атмосфера робить це місце обов'язковим для відвідування. 

  • Музей народної архітектури та побуту

Музей під відкритим небом із автентичними хатинами, що відтворюють життя закарпатського села. Розташований поруч із замком і поєднує природу та історію. 

  • Площа Театральна та пішохідний міст 

Центральна частина міста, де можна побачити відомі мініскульптури, розкидані по обидві сторони набережної. 


Площа Театральна / фото Visit Uzhhorod

  • Боздоський парк 

Великий парк для відпочинку з атракціонами, кав'ярнями, шашличною та навіть контактним зоопарком. Є як активні зони, так і тихі місця ближче до природи. 

Дивіться також Якщо з сакурами не пощастило: що подивитися в Ужгороді вже цієї весни 

  • Парк біля УжНУ 

Атмосферна локація, особливо під час заходу сонця. Тут є гойдалки, тенісні столи та зони для відпочинку, а сам простір продовжують облаштовувати.

А якщо хочете перекусити з гарними видами на місто, варто завітати у Shtefanyo, рекомендує 0lesyao. Це одна з найпопулярніших кондитерських міста, де подають авторські десерти, свіжу випічку та каву. Особливо відомий заклад своїм фірмовим "Ужгородським тортом" і макарунами, які вважаються одними з найкращих у місті .


Shtefanyo / фото TripAdvisor

Що ще цікавого відвідати в Ужгороді?

  • Відкрийте ще одну підбірку цікавих локацій Ужгорода. Наприклад, ботанічний сад Ужгородського національного університету може похизуватись солідною колекцією рослин – близько 4 тисяч екземплярів.

Часті питання

Які основні туристичні локації варто відвідати в Ужгороді?

В Ужгороді варто відвідати такі локації як набережна з липовою алеєю, Ужгородський замок, музей народної архітектури та побуту, площа Театральна та пішохідний міст, Боздоський парк, парк біля УжНУ та кондитерська Shtefanyo.

Чим особлива набережна в Ужгороді?

Набережна в Ужгороді відома своїми кав'ярнями, липовою алеєю та затишними вуличками. Це популярне місце для прогулянок у будь-яку пору року – із зоною для відпочинку біля річки та чудовими краєвидами.

Що пропонує кондитерська Shtefanyo в Ужгороді?

Кондитерська Shtefanyo в Ужгороді відома своїми авторськими десертами, свіжою випічкою та кавою. Особливо популярні їхній фірмовий "Ужгородський торт" і макарони, які вважаються одними з найкращих у місті.