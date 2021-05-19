Що ви не знали про Стамбул: цікаві факти про місто

Стамбул – це велике місто, у якому живе майже 16 мільйонів людей. А його багата історія тягнеться вже багато століть.

Журналісти Travel24 зібрали для вас найцікавішу інформацію про Стамбул.

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Розміри Стамбулу

Стамбул є найбільшим містом Туреччини. Його довжина – 150 кілометрів, а ширина – 50 кілометрів. Якби він був окремою країною, то посів би 10 місце в Європі та 74 місце (з 235) у світі.

Воно знаходиться одночасно на двох континентах. Протока Босфор розділяє місто між Європою та Азією. В європейській частині знаходиться історичний центр, безліч парків та визначних пам'яток, а в азіатській – переважно житлові квартали.



У Стамбулі живе близько 16 мільйонів людей \ Photo by Sava Bobov on Unsplash

Стамбул не столиця

Багато людей думає, що це велетенське місто є столицею Туреччиною. Так, як це було за часів трьох великих імперій: Римської, Візантійської та Османської.

Проте з 1923 року центром країни стала Анкара.

Шопінг у Стамбулі

Стамбул – це рай для шопоголіків. У магазинах та базарах можна знайти все. І навіть ціну можна знизити у два рази, адже Туреччина відома своїми продавцями, з якими можна торгуватися.

Тут знаходиться Гранд-базар – це найбільший у світі критий ринок. Він працює ще з 1461 року, А сьогодні охоплює 61 вулицю та 3 тисячі магазинів.

Турагенти навіть організовують одноденні поїздки для тих, хто хоче оновити гардероб.



Базар у Стамбулі \ Photo by Oziel Gómez on Unsplash

Незвичайний факт

У часи середньовічної Османської імперії в місті було 1400 громадських туалетів. Водночас туалетів не було ні у французьких палацах, ні в інших європейських містах.

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Країна тюльпанів

Так, саме Туреччину можна так називати, тому що перша цибулина тюльпанів була відправлена з Османської імперії до Відня у 1554 році, а згодом перерозподілена до Нідерландів.



Тюльпани у Стамбулі \ Photo by emre ergen on Unsplash

Щороку у Стамбулі висаджують мільйони тюльпанів. Також ця квітка є частиною символіки міста.