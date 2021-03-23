Фавели, водоспади й дуже дорогі яблука: цікаві факти про країну карнавалу – Бразилію

Серед країн Південної Америки Бразилія є найбільшою, як за площею, так і за кількістю населення. Туристи мріють побувати тут, але чи багато їм відомо про неї?

Редакція поспілкувалася з мандрівником і гідом компанії "Вйо" Сашею Тутовим. Він провів у Бразилії понад місяць, і поділився своїми 20 фактами про країну.

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Цікаві факти про Бразилію

Португальська мова

Місцеві переважно спілкуються португальською, але у туристичних місцях знають англійську. Саша подорожував країною автостопом, тому йому довелося спілкуватися мовою жестів.

Я крім слова "дякую" нічого португальською не знав, тому включав мову жестів, коли зупиняв машини, це було дуже кумедно. Але там люди відкриті, це відчувається, якщо і ви будете з відкритим серцем, то знайдете спільну мову, – заспокоює мандрівник.

Намети на території національних парків

Щоб заощадити на житлі – вирушайте в поїздку з наметами, адже їх можна розкладати на території національних парків. Доплачувати не доведеться, лише треба оплатити вхідний квиток.

Найдовша річка у світі

На території країни тече Амазонка, яка є найдовшою і найповноводнішою на планеті.

Понад 200 водоспадів в одному місці

У Бразилії є національний парк, де є безліч водоспадів на одній річці – Ігуасу. Він розташований в південній частині країни, побачити цю красу обов’язково варто кожному. Вхід до парку коштує приблизно 20 доларів.



Водоспад Ігуасу / Фото: ucnauri.com

Різні ціни для місцевих і туристів

На вході до національних парків можна платити зовсім різні ціни, в залежності від походження. Саша розповів, що на вході до водоспаду Ігуасу для бразильців вхід був, наприклад 1 долар, для південноамериканців 5 доларів, а для туристів з інших країн 20 доларів.

Ціна квитка на автобус і літак майже однакові

Якщо ви подорожуєте на великі відстані – варто шукати внутрішні авіарейси. Наприклад, літак з Ріо-де-Жанейро до водоспаду Ігуасу може коштувати 40 доларів, а автобус – 35, але ним доведеться їхати дві доби.

Країна шоколаду

Тут вирощують какао. За словами Саші, на Півдні країни існує справжній культ шоколаду.

Країна карнавалу

Щороку у Ріо-де-Жанейро на вулицях міста відбувається величезний Бразильський карнавал. Він триває п'ять днів і закінчується за 40 днів до Великодня.



Карнавал у Ріо-де-Жанейро / Фото: dunyaatlasi.com

Тут можна зустріти українську

У Бразилії живуть іммігранти з України, більшість їх поселень є у штаті Парана.

Це круто, бо українці там в пошані як хороші господарі і там така стара українська мова. Хлопчина казав, наприклад: "Зараз мій батечко причимчикує і ми зможемо побалакати", – згадує мандрівник.

Ріо-де-Жанейро

Одне з найбільших міст Бразилії, яке вражає поєднанням колориту, красивої сучасної архітектури, природи та пляжів. Саша каже, що воно сподобається навіть тим, хто не любить великих міст.

Танці на вулиці

Якщо ви не зможете приїхати в Ріо на період карнавалу, не засмучуйтеся. На вихідних жителі виходять на вулиці міста танцювати сальсу.

Вид зі статуї Христа

На статую Ісуса Христа в Ріо-де-Жанейро можна піднятися пішки чи на фунікулері й подивитися на краєвид міста. Вхід до статуї коштує 2 – 3 долари, а піднятися фунікулером – близько 10 доларів.



Статуя Ісуса Христа у Ріо-де-Жанейро / Фото: 1zoom.ru

Яблука – найдорожчі фрукти

В Бразилії яблука коштують чи не найбільше за інші фрукти. Ціна – приблизно 5 доларів за кілограм.

Манго можна знайти на вулиці

Сезон фруктів в Бразилії починається, коли в Україні стартує зима. Саша був там в січні та лютому й каже, що фрукти навіть не треба було купувати.

Наприклад, манго в магазині коштує 2 долари. Ти виходиш з магазину в провулок, і там манго ростуть, достиглі, і такі ж самі смачні, – згадує хлопець.

Небезпечні райони

У деяких, нетуристичних районах великих міст, не варто ходити ввечері. Тут краще не носити з собою багато грошей і дорогу техніку, а ще одягатися простіше.

Носіть з собою два телефони

Враховуючи те, що в Бразилії є небезпечні райони – беріть два телефони: смартфон і звичайний з кнопками. Саме другим користуйтеся на вулицях, і дивитися на годину.

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Контрабанда

Південь країни – кримінальний. У південній частині країни, де розташований водоспад Ігуасу, найчастіше перевозять контрабанду.

Тут треба бути особливо обережними, – радить хлопець.

Місцеві заохочують ставити намет під ліхтарями чи прямо на заправках. Інакше мандрівникам не уникнути проблем.

Фавели

Це бідні райони у великих містах, які розташовані переважно на пагорбах. Вони дуже густо заселені й не раді туристам.



Фавели в Бразилії / Фото: brasil.ru

Класні дороги

Саша згадує, що був здивований від того, що в Бразилії дуже хороші дороги. Він каже, було таке, що водій вибачався, коли заїхав у маленьку ямку. І тоді мандрівник сміявся, бо згадав, які дороги в карпатських селах.

Можна їхати на червоний

У Бразилії є правило – вночі водії можуть їхати на червоне світло. Його ввели, щоб уникнути пограбувань на дорозі, поки автомобіль стоїть на світлофорі.