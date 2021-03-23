Фавели, водоспади й дуже дорогі яблука: цікаві факти про країну карнавалу – Бразилію

Джерело:"О, Море"
Серед країн Південної Америки Бразилія є найбільшою, як за площею, так і за кількістю населення. Туристи мріють побувати тут, але чи багато їм відомо про неї?
Редакція поспілкувалася з мандрівником і гідом компанії "Вйо" Сашею Тутовим. Він провів у Бразилії понад місяць, і поділився своїми 20 фактами про країну.
Читайте також Негостра їжа та картинка з кримінальних фільмів: несподівані факти про Мексику
Місцеві переважно спілкуються португальською, але у туристичних місцях знають англійську. Саша подорожував країною автостопом, тому йому довелося спілкуватися мовою жестів.
Я крім слова "дякую" нічого португальською не знав, тому включав мову жестів, коли зупиняв машини, це було дуже кумедно. Але там люди відкриті, це відчувається, якщо і ви будете з відкритим серцем, то знайдете спільну мову, – заспокоює мандрівник.
Щоб заощадити на житлі – вирушайте в поїздку з наметами, адже їх можна розкладати на території національних парків. Доплачувати не доведеться, лише треба оплатити вхідний квиток.
На території країни тече Амазонка, яка є найдовшою і найповноводнішою на планеті.
У Бразилії є національний парк, де є безліч водоспадів на одній річці – Ігуасу. Він розташований в південній частині країни, побачити цю красу обов’язково варто кожному. Вхід до парку коштує приблизно 20 доларів.
Водоспад Ігуасу / Фото: ucnauri.com
На вході до національних парків можна платити зовсім різні ціни, в залежності від походження. Саша розповів, що на вході до водоспаду Ігуасу для бразильців вхід був, наприклад 1 долар, для південноамериканців 5 доларів, а для туристів з інших країн 20 доларів.
Якщо ви подорожуєте на великі відстані – варто шукати внутрішні авіарейси. Наприклад, літак з Ріо-де-Жанейро до водоспаду Ігуасу може коштувати 40 доларів, а автобус – 35, але ним доведеться їхати дві доби.
Тут вирощують какао. За словами Саші, на Півдні країни існує справжній культ шоколаду.
Щороку у Ріо-де-Жанейро на вулицях міста відбувається величезний Бразильський карнавал. Він триває п'ять днів і закінчується за 40 днів до Великодня.
Карнавал у Ріо-де-Жанейро / Фото: dunyaatlasi.com
У Бразилії живуть іммігранти з України, більшість їх поселень є у штаті Парана.
Це круто, бо українці там в пошані як хороші господарі і там така стара українська мова. Хлопчина казав, наприклад: "Зараз мій батечко причимчикує і ми зможемо побалакати", – згадує мандрівник.
Одне з найбільших міст Бразилії, яке вражає поєднанням колориту, красивої сучасної архітектури, природи та пляжів. Саша каже, що воно сподобається навіть тим, хто не любить великих міст.
Якщо ви не зможете приїхати в Ріо на період карнавалу, не засмучуйтеся. На вихідних жителі виходять на вулиці міста танцювати сальсу.
На статую Ісуса Христа в Ріо-де-Жанейро можна піднятися пішки чи на фунікулері й подивитися на краєвид міста. Вхід до статуї коштує 2 – 3 долари, а піднятися фунікулером – близько 10 доларів.
Статуя Ісуса Христа у Ріо-де-Жанейро / Фото: 1zoom.ru
В Бразилії яблука коштують чи не найбільше за інші фрукти. Ціна – приблизно 5 доларів за кілограм.
Сезон фруктів в Бразилії починається, коли в Україні стартує зима. Саша був там в січні та лютому й каже, що фрукти навіть не треба було купувати.
Наприклад, манго в магазині коштує 2 долари. Ти виходиш з магазину в провулок, і там манго ростуть, достиглі, і такі ж самі смачні, – згадує хлопець.
У деяких, нетуристичних районах великих міст, не варто ходити ввечері. Тут краще не носити з собою багато грошей і дорогу техніку, а ще одягатися простіше.
Враховуючи те, що в Бразилії є небезпечні райони – беріть два телефони: смартфон і звичайний з кнопками. Саме другим користуйтеся на вулицях, і дивитися на годину.
Зверніть увагу Ціни для туристів, найвищі пальми та кава: цікаві факти про Колумбію
Південь країни – кримінальний. У південній частині країни, де розташований водоспад Ігуасу, найчастіше перевозять контрабанду.
Тут треба бути особливо обережними, – радить хлопець.
Місцеві заохочують ставити намет під ліхтарями чи прямо на заправках. Інакше мандрівникам не уникнути проблем.
Це бідні райони у великих містах, які розташовані переважно на пагорбах. Вони дуже густо заселені й не раді туристам.
Фавели в Бразилії / Фото: brasil.ru
Саша згадує, що був здивований від того, що в Бразилії дуже хороші дороги. Він каже, було таке, що водій вибачався, коли заїхав у маленьку ямку. І тоді мандрівник сміявся, бо згадав, які дороги в карпатських селах.
У Бразилії є правило – вночі водії можуть їхати на червоне світло. Його ввели, щоб уникнути пограбувань на дорозі, поки автомобіль стоїть на світлофорі.