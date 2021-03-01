Ціни для туристів, найвищі пальми та кава: цікаві факти про Колумбію

Колумбія – це така далека, але надзвичайно цікава країна. Одразу на думку спадають яскраві кольори, незвичайна культура й ароматна кава. Більше цікавий деталей – читайте у матеріалі.

Журналісти "О, Море" поспілкувалися з мандрівником і турлідером Євгеном Іхельзоном, який побував у 70 країнах світу.

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Унікальна природа

У країні є всі кліматичні зони – засніжені гори та тепле море. У Боготі, яка розташована на висоті понад 2,5 тисячі метрів над рівнем моря, вночі 7 градусів тепла, вдень – 22. У Картахені, що на північному узбережжі країни, вночі 25 градусів, вдень – 35.

Тому уважно вивчіть кліматичні умови того місця, куди ви плануєте подорож.

Найвищі пальми

У Колумбії розташовані кілька національних парків: Тайрона, Лос-Невадос, Сьєрра-Невада-де-Санта-Марта, Макарена і Кокора.



У Колумбії декілька кліматичних зон \ Photo by Fernanda Fierro on Unsplash

У Лос-Невадос є популярне місце "Долина пальм". Там пальми сягають до 80 метрів у висоту - це так звані воскові пальми (Целоксілон Андійський). Одне дерево виростає висотою у 80 метрів. Вони є символом і визначною пам'яткою Колумбії.

Музей золота

У столиці Колумбії Боготі є Музей золота, у якому зберігається 55 тисяч експонатів золота. Його у свій час європейці пограбували у місцевих племен індіанців. Це золоті вироби ритуального характеру і просто прикраси, які використовували місцеві у доколумбовій Америці.

Ціна за вхід: трохи більше долара (28 гривень або 4 000 колумбійських песо).

Кава з Колумбії

Проте для того, щоб потрапити у будь-який музей Колумбії зараз, потрібен попередній запис. Це пов'язано із обмеженнями, які спричинила епідемія коронавірусу.

Зерна кави можна збирати на плантаціях (входить у вартість екскурсії). Серед туристів особливо популярна так звана зона кафетерія – це трикутник Арменія-Манізалес-Перейра.



Кава з Колумбії \ Фото Євгена Іхельзона

Діючі вулкани

Вулканічна зона Колумбії – район Кальдас і Толіма і в країні близько 15 діючих вулканів. Тут на висоті понад 5 тисяч метрів розташований один з найнебезпечніших вулканів Південної Америки Невадо-дель-Руїс, який отримав кличку "Смертоносний".

Ввечері не виходьте за межі готелю

Колумбія, на жаль, має славу країни з розвиненим кримінальним минулим. Хоч і керівники республіки активно борються з цим, однак бути обережним все ж не завадить.

А вдень у хороших районах все дуже добре. Люди дуже веселі, не конфліктні, люблять футбол, танцювати, випивати і дружити,

– розповів Євген Іхельзон.

Мандрівник радить вечорами не виходити за межі готелю. А якщо потрібно кудись добиратися, брати таксі, яке доволі дешеве. Для переміщення на значні відстані по місту вистачить п'яти доларів – це близько 140 гривень.

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Країна аеропортів

У країні близько 30 аеропортів і квиток на літак інколи коштує стільки ж, як на автобус. Поїздка, однак, буде менш комфортною, зате суттєво коротшою.

Всередині країни треба літати, відстані між містами доволі великі. Їхати автобусом, скажімо, з Картахени до Боготи 26 годин. Ціна за квиток на переліт залежить від кількості пасажирів, сезону, дня тижня. Загалом від 20 доларів (приблизно 560 гривень) до 150 (4 200 гривень) за одного,

– розповів Євген.

Ціни для туристів

Доба у Колумбії в середньому обійдеться мандрівникові у 45-70 доларів (від 1,2 до 2 тисяч гривень) – вартість проживання у готелі чи гестхаусі, плюс витрати на харчування.



Місцеві у Колумбії погано знають англійську мову \ Photo by Michael Barón on Unsplash

Харчування обійдеться від 20 доларів (560 гривень) на день. З асортименту: рис, картопля, кукурудза, м'ясо – у центральних містах, морепродукти – на узбережжі Карибського моря, безліч соковитих фруктів. Порції великі, можна ділити на двох.

Їжа без спецій

У місцевій кухні не додають спецій. Однак, за словами Євгена, їжа все одно смачна.

Це традиційна колумбійська кухня. Вона сама по собі не видатна: багато м'яса, кукурудзи, кукурудзяних коржів, риби. Нічого гастрономічного, є просто хороша смачна їжа,

– згадав мандрівник.

Колумбійський хліб

Арепас – це тонкі коржі з кукурудзяної муки, води і солі, його споживають як хліб.



Арепас – місцевий хліб у Колумбії \ Фото lifeglobe

Його запікають чи смажать і споживають з різноманітними начинками.

Кондор – символ Колумбії

Андський кондор є національним символом кількох латиноамериканських країн – Аргентини, Болівії, Чилі, Колумбії, Еквадору і Перу.

У міфології місцевих індіанських племен андійський кондор асоціювався з божеством сонця. Зображення птаха можна побачити на наскельних малюнках у Національних парках країни.



Кондор \ Photo by Vidar Nordli-Mathisen on Unsplash

Символом Колумбії є андійський кондор – один з найбільших птахів у світі. Розмах його крил може перевищувати три метри. Поширений в Андах – горах на заході Південної Америки.

Найбільші фестивалі сальси

Думали, що яскраві танці можна зустріти лише у Бразилії. Ні! Саме у Колумбії проходять найбільші на планеті фестивалі сальси, парад коней і квітів, а також масштабний карнавал. У сучасних умовах пандемії не проводять.

Тисячі видів орхідей

Ваша мама любить орхадеї? Тоді вам у Колумбію - там росте понад 3 500 видів орхідей. Вони посідають друге місце у світі за видовим різноманіттям флори та фауни.

Знання іспанської

Якщо ви подорожуєте самостійно, то вивчіть основні фрази іспанською. Це потрібно, щоб порузумітися з місцевими жителями.



Яскраві фестивалі у Колумбії \ Photo by Jorge Gardner on Unsplash

Англійською з вами можуть поговорити працівники деяких готелів.

Місцеві дуже повільні

Це особливість їхнього менталітету. Як згадує Євген, у Колумбії завжди і всюди треба чекати.

Принцип odd even

У країні діє принцип odd even, коли відвідування кафе, ресторанів і магазинів, день водіння авто дозволене в залежності від того, парною чи непарною є остання цифра у номері паспорта. Його запровадили для того, щоб розвантажити багатомільйонні міста.

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Однак, за словами мандрівника, цієї заборони як і багатьох інших, ніхто не дотримується. Навіть у час пандемії подорожувати по Колумбії можна доволі вільно.

Я був на сальса-вечірці, де на вході нас буквально кропили антисептиком, а всередині було все як завжди: люди випивали і танцювали плечем до плеча. І я дуже щасливий, що вони так живуть. Життя триває попри всі намагання його зупинити,

– розповів турлідер.