Антарктиду виявили лише 200 років тому. Клімат не сприяє розвитку фауни та флори, тому тут проживає всього 20 різновидів ссавців, птахів і інших тварин. Цікаві факти про дуже незвичайних птахів, які мешкають в Антарктиді – читайте в нашому матеріалі.

Унікальні знімки холодної Антарктиди та місцевого тваринного світу – у матеріалі 24 каналу.

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Що потрібно знати про пінгвінів

Пінгвіни шукають найгарніший камінець, щоб подарувати його своїй коханій.



У кого найгарніший камінець, з тим самка й збудує гніздо / Фото Вадим Білан для 24 каналу

Також вони дуже люблять пересуватись на животиках. У них є стежинки, куди людям вхід заборонений. Адже, якщо вступить людська нога на одну з них, пінгвіни більше ніколи не будуть по ній ходити.



Пінгвіни ніколи не мерзнуть / Фото Вадим Білан для 24 каналу

Пінгвіни дуже допитливі та люблять нишпорити в кишенях. Тому не можна класти туди нічого зайвого, якщо вирішили піти до них в гості.



Періодично і цим милим тваринам треба банні процедури / Фото Вадим Білан для 24 каналу

Пінгвіни – це єдині у світі птиці, які можуть ходити у вертикальному положенні.

Насправді ці птахи тільки здаються незграбними! На суші так воно і є, але ось у воді вони спритні та моторні створіння.



Надзвичайна краса / Фото Вадим Білан для 24 каналу

Далеко не всі пінгвіни дружні. Наприклад, кам'яні пінгвіни мають досить агресивний характер. Вони можуть атакувати будь-який об'єкт, який їм не до душі.



Якщо ви не сподобались пінгвіну, він може вас вкусити / Фото Вадим Білан для 24 каналу

Пінгвіни бояться косаток, а останні з ентузіазмом на них полюють. Коли пінгвінам невідомо, чи є поблизу їх природний ворог, вони подовгу товпляться на краю крижини, поки найвідважніший член зграї не ризикне пірнути.

Життя пінгвінів у Антарктиді / Фото Вадим Білан