Антарктиду обнаружили лишь 200 лет назад. Климат не способствует развитию фауны и флоры, поэтому здесь проживают всего 20 разновидностей млекопитающих, птиц и других животных. Интересные факты об очень необычных птицах, которые обитают в Антарктиде – читайте в нашем материале.

Уникальные снимки холодной Антарктиды и местного животного мира – в материале 24 канала.

Читайте также Определены лучшие фото Земли 2020 года, которые показывают, что происходит с планетой

Что нужно знать о пингвинах

Пингвины ищут самый красивый камешек, чтобы подарить его своей возлюбленной.



У кого самый красивый камешек, с тем самка и построит гнездо / Фото Вадим Билан для 24 канала

Также они очень любят передвигаться на животиках. У них есть тропинки, куда людям вход запрещен. Ведь, если ступит человеческая нога на одну из них, пингвины больше никогда не будут по ней ходить.



Пингвины никогда не мерзнут / Фото Вадим Билан для 24 канала

Пингвины очень любознательны и любят шарить в карманах. Поэтому нельзя класть туда ничего лишнего, если решили пойти к ним в гости.



Периодически и этим милым животным нужны банные процедуры / Фото Вадим Билан для 24 канала

Пингвины – это единственные в мире птицы, которые могут ходить в вертикальном положении .

. На самом деле эти птицы только кажутся неуклюжими! На суше так оно и есть, но вот в воде они ловкие и проворные создания.



Необычайная красота / Фото Вадим Билан для 24 канала

Далеко не все пингвины дружные. Например, каменные пингвины имеют довольно агрессивный характер. Они могут атаковать любой объект, который им не по душе.



Если вы не понравились пингвину, он может вас укусить / Фото Вадим Билан для 24 канала

Пингвины боятся косаток, а последние с энтузиазмом на них охотятся. Когда пингвинам неизвестно, есть ли поблизости их естественный враг, они подолгу толпятся на краю льдины, пока самый отважный член стаи не рискнет нырнуть.

Жизнь пингвинов в Антарктиде / Фото Вадим Билан