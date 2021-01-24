Joled та Landskip – японські компанії, які розробили особливий девайс для тих, хто скучив за авіаподорожами – цифровий ілюмінатор Sky Scape.

Sky Scape виглядає точнісінько як ілюмінатор в літаку. У "вікні" транслюються відеозаписи зльоту та посадки літака, а також види сходу та заходу сонця крізь хмари, пише видання "The Sun".

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Чим цікавий Sky Scape?

Це 22-дюймовий екран високої роздільної здатності, який дозволяє вам сидіти вдома, насолоджуючись видом на небо.

Його спільно розробили японські компанії Joled, які створюють органічні світлодіодні системи, та Landskip, які виготовляють цифрові дисплеї.

Більшість запитів на підроблене вікно літака надходить з офісних приміщень великих компаній. Їх купують для розміщення біля робочих місць.



Цифровий ілюмінатор Sky Scape біля робочого місця в офісі / j-oled.com

Я виявив, що це дійсно допомагає зосередитися. Час проходить дуже продуктивно, – розповів Казукі Шимомура, керівник LandSkip.

Цікаво, що даний пристрій створили ще у 2015 році, проте популярність він отримав лише зараз, коли люди втратили можливість вільно подорожувати. Вартість одного ілюмінатора складає 290 доларів.