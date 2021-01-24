Цифровой иллюминатор: японские компании разработали гаджет для соскучившихся по авиаперелетам
Joled и Landskip – японские компании, которые разработали особое устройство для тех, кто соскучился по авиапутешествиях – цифровой иллюминатор Sky Scape.
Sky Scape выглядит точно как иллюминатор в самолете. В "окне" транслируются видеозаписи взлета и посадки самолета, а также виды восхода и заката солнца сквозь облака, пишет издание "The Sun".
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Чем интересен Sky Scape?
Это 22-дюймовый экран высокого разрешения, который позволяет вам сидеть дома, наслаждаясь видом на небо.
Его совместно разработали японские компании Joled, которое создает органические светодиодные системы, и Landskip, производящая цифровые дисплеи.
Большинство запросов на поддельное окно самолета поступает из офисных помещений крупных компаний. Их покупают для размещения у рабочих мест.
Цифровой иллюминатор Sky Scape у рабочего места в офисе / j-oled.com
Я обнаружил, что это действительно помогает сосредоточиться. Время проходит очень продуктивно, – рассказал Казуки Шимомура, руководитель LandSkip.
Интересно, что данное устройство создали еще в 2015 году, однако популярность оно получило только сейчас, когда люди потеряли возможность свободно путешествовать. Стоимость одного иллюминатора составляет 290 долларов.
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