Joled и Landskip – японские компании, которые разработали особое устройство для тех, кто соскучился по авиапутешествиях – цифровой иллюминатор Sky Scape.

Sky Scape выглядит точно как иллюминатор в самолете. В "окне" транслируются видеозаписи взлета и посадки самолета, а также виды восхода и заката солнца сквозь облака, пишет издание "The Sun".

Читайте также Как купить дешевые авиабилеты: 17 простых способов

Чем интересен Sky Scape?

Это 22-дюймовый экран высокого разрешения, который позволяет вам сидеть дома, наслаждаясь видом на небо.

Его совместно разработали японские компании Joled, которое создает органические светодиодные системы, и Landskip, производящая цифровые дисплеи.

Большинство запросов на поддельное окно самолета поступает из офисных помещений крупных компаний. Их покупают для размещения у рабочих мест.



Цифровой иллюминатор Sky Scape у рабочего места в офисе / j-oled.com

Я обнаружил, что это действительно помогает сосредоточиться. Время проходит очень продуктивно, – рассказал Казуки Шимомура, руководитель LandSkip.

Интересно, что данное устройство создали еще в 2015 году, однако популярность оно получило только сейчас, когда люди потеряли возможность свободно путешествовать. Стоимость одного иллюминатора составляет 290 долларов.