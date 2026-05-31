Туристи їх обожнюють: 5 пляжів Іспанії, які виглядають нереально красиво

Іспанія цього року вчергове підтвердила статус одного з найкращих напрямків Європи. Країна отримала відзнаки Blue Flag на рекордних 794 пляжах за чистоту води, гігієну, безпеку та якість інфраструктури.

Найбільше таких пляжів розташовані на узбережжі Коста-Бланка, де цього року відзначили 151 локацію, пише Daily Mail. До списку найцікавіших пляжів увійшли курортні місця на Коста-дель-Соль та спокійні бухти Менорки.

У добірці представлено 5 пляжів, на які можна сміливо їхати вже цього літа й отримати тут найкращі враження від відпустки.

Які пляжі Іспанії заслуговують увагу?

Кала Лануза, Ель-Кампельйо

У 2026 році Кала Лануза вперше отримала нагороду «Блакитний прапор». Тут піщаний пляж оточений пальмами й підходить не лише для спокійного пляжного відпочинку, але й для любителів снорклінгу та пошуку крабів.

У пік сезону тут досить багатолюдно, а от за спокійнішою атмосферою можна сюди приїжджати в інші місяці. Вечорами тут доволі гамірно, повсюди чути живу музику, тож відчувається справжній літній відпочинок.

Кала-Галдана, Менорка

Цей пляж вважається одним з найзнаменитіших на Менорці. Білоснідний пісок та мальовнича бухта створюють ідеальні умови для відпочинку.

Висока якість морської води та заходи безпеки, зокрема присутність рятувальників у сезон, допомогли пляжу отримати відзнаку "Блакитний прапор". Туристи тут відзначають гарні краєвиди й хороші ресторани. Пляж ідеально підходить для романтичної подорожі та сімейного відпочинку.

Сон-Боу, Менорка

Сон-Боу є найдовшим пляжем Менорки – його протяжність сягає аж 2,5 кілометрів. Тут красиві блакитні води, піщані береги та вражаючі скелі. Цей пляж радять сім’ям з дітьми завдяки мілководдю.

Прайя-дас-Катедрайс, Галісія

Цей пляж належить до найвражаючих природних пам’яток узбережжя Галісії. Його назва, що перекладається як "собори", пов'язана з величезними кам'яними арками та скельними утвореннями, які нагадують готичну архітектуру.

Однак варто врахувати, що відвідати пляж можна лише під час відпливу, а в період з липня по вересень тут може знадобитися бронювання.

Бурріана, Нерха

Пляж Бурріана вже багато років залишається одним із найулюбленіших місць відпочинку серед туристів та місцевих жителів. Відпочивальників тут приваблює поєднання добре розвиненої інфраструктури та жвавої атмосфери.

Бурріана – досить доступний пляж, а мандрівники тут відзначають хорошу доступність до численних барів, ресторанів та магазинів.

Куди варто поїхати в Іспанії?

Туристам радять звернути увагу на Валенсію. Це третє за величиною місто Іспанії розташоване на східному узбережжі Піренейського півострова.

Одна з головних візитівок міста – комплекс Місто науки та мистецтв, збудований у старому руслі річки Турія.

Тут розташовані:

Палац мистецтв "Королева Софія";

Музей науки "Принц Філіп";

Океанографічний музей.

Серед інших знакових місць – Валенсійські ворота та 15 мостів, що стали символом міста. Місто тішить кліматом – тут близько 300 сонячних днів на рік і лише близько 20 дощових. Саме в цьому місті з’явилася паелья, тож туристам обов’язково варто її спробувати.