Больше всего таких пляжей расположены на побережье Коста-Бланка, где в этом году отметили 151 локацию, пишет Daily Mail. В список самых интересных пляжей вошли курортные места на Коста-дель-Соль и спокойные бухты Менорки.

В подборке представлены 5 пляжей, на которые можно смело ехать уже этим летом и получить здесь лучшие впечатления от отпуска.

Какие пляжи Испании заслуживают внимания?

Кала Лануза, Эль-Кампельо

В 2026 году Кала Лануза впервые получила награду "Голубой флаг". Здесь песчаный пляж окружен пальмами и подходит не только для спокойного пляжного отдыха, но и для любителей снорклинга и поиска крабов.

В пик сезона здесь достаточно многолюдно, а вот за спокойной атмосферой можно сюда приезжать в другие месяцы. По вечерам здесь довольно шумно, повсюду слышна живая музыка, поэтому чувствуется настоящий летний отдых.

Кала-Галдана, Менорка

Этот пляж считается одним из самых знаменитых на Менорке. Белоснежный песок и живописная бухта создают идеальные условия для отдыха.

Высокое качество морской воды и меры безопасности, в частности присутствие спасателей в сезон, помогли пляжу получить награду "Голубой флаг". Туристы здесь отмечают красивые виды и хорошие рестораны. Пляж идеально подходит для романтического путешествия и семейного отдыха.

Сон-Боу, Менорка

Сон-Боу является самым длинным пляжем Менорки – его протяженность достигает аж 2,5 километров. Здесь красивые голубые воды, песчаные берега и впечатляющие скалы. Этот пляж советуют семьям с детьми благодаря мелководью.

Прайя-дас-Катедрайс, Галисия

Этот пляж относится к самым впечатляющим природным достопримечательностям побережья Галисии. Его название, что переводится как "соборы", связано с огромными каменными арками и скальными образованиями, которые напоминают готическую архитектуру.

Однако стоит учесть, что посетить пляж можно только во время отлива, а в период с июля по сентябрь здесь может понадобиться бронирование.

Бурриана, Нерха

Пляж Бурриана уже много лет остается одним из самых любимых мест отдыха среди туристов и местных жителей. Отдыхающих здесь привлекает сочетание хорошо развитой инфраструктуры и оживленной атмосферы.

Бурриана – достаточно доступный пляж, а путешественники здесь отмечают хорошую доступность к многочисленным барам, ресторанов и магазинов.

Куда стоит поехать в Испании?

Туристам советуют обратить внимание на Валенсию. Это третий по величине город Испании расположен на восточном побережье Пиренейского полуострова.

Одна из главных визитных карточек города – комплекс Город науки и искусств, построен в старом русле реки Турия.

Здесь расположены:

Дворец искусств "Королева София";

Музей науки "Принц Филипп";

Океанографический музей.

Среди других знаковых мест – Валенсийские ворота и 15 мостов, ставших символом города. Город радует климатом – здесь около 300 солнечных дней в году и только около 20 дождливых. Именно в этом городе появилась паэлья, поэтому туристам обязательно стоит ее попробовать.