Уже не Париж, Рим чи Лондон: 5 наймодніших міст для подорожей здивують туристів

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У 2027 році увагу туристів привертатимуть п'ять напрямків, які стануть справжніми зірками туристичного сезону. Найпопулярніші туристичні напрямки визначив ресурс Skyscanner, який проаналізував пошукові дані. Про це повідомляє Travel Off Path.

Куди їхати у 2027 році, щоб бути у тренді?

1. Веро-Біч, США

Узбережжя Флориди проживає справжній туристичний розквіт. Пошук авіарейсів до Веро-Біч за останній рік зріз аж на 201% у порівнянні з минулим роком. Це пояснюється тим, що місто пропонує спокійнішу атмосферу, аніж Маямі чи Орландо. Тут є довгі безлюдні пляжі та невимушена атмосфера Старої Флориди.

Пляж у Веро-Біч / Фото Travel Off Path

2. Біміні, Багами

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Біміні схожий на курорти Карибського моря, але спокійніший. Тут теж є яскраво-бірюзовий океан, пальми та білосніжні пляжі. Курорт славиться спортивною риболовлею світового класу, можливостями для підводного плавання, споглядання за акулами та історичним зв'язком з Ернестом Гемінґвеєм, де той шукав своє натхнення.

Острів Біміні на Багамах / Фото Victor Resti

3. Ольбія, Італія

Ольбія – це місто на італійському острові Сардинія, яке опинилося у центрі уваги мандрівників, що прагнуть спокійного відпочинку. Лише за минулий рік кількість пошукових запитів на авіарейс до Ольбії збільшилася на 142%. Місто є воротами до елітного курортного регіону Коста-Смеральда.

Узбережжя Коста-Смеральда / Фото Depositphotos

4. Дананг, В'єтнам

Прибережний Дананг ідеально поєднує золоті пляжі з гамірними ринками та смачною вуличною їжею. Крім того, з Данангу зручно досліджувати головні культурні пам'ятки регіону. Наприклад, можна поїхати на знаменитий Міст дракона, піднятися у Мармурові гори або погуляти по старовинному містечку Хойан.

Вид з повітря на Дананг / Фото Depositphotos

5. Пуебла, Мексика

Пуебла – це альтернатива стандартним пляжним курортам Мексики. Це місто – справжня мрія для гурманів, адже пропонує одну з найбагатших кулінарних традицій країни. Тут обов'язково треба скуштувати моле поблано – традиційну мексиканську курку з гострим соусом.

Кольорові будиночки у Пуеблі / Фото Depositphotos

До речі, Booking також проаналізував туристичні бронювання на сайті і склав власний рейтинг найтрендовіших міст для подорожей у 2027 році. Що цікаво, підбірка вийшла геть іншою, ніж у Skyscanner.