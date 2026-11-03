Уже не Париж, Рим или Лондон: 5 самых модных городов для путешествий удивят туристов

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В 2027 году внимание туристов привлекут пять направлений, которые станут настоящими звездами туристического сезона. Самые популярные туристические направления определил ресурс Skyscanner, проанализировавший поисковые данные. Об этом сообщает Travel Off Path.

Куда поехать в 2027 году, чтобы быть в тренде?

1. Веро-Бич, США

Побережье Флориды переживает настоящий туристический расцвет. Поиск авиарейсов в Веро-Бич за последний год вырос на целый 201% по сравнению с прошлым годом. Это объясняется тем, что город предлагает более спокойную атмосферу, чем Майами или Орландо. Здесь есть длинные безлюдные пляжи и непринужденная атмосфера Старой Флориды.

Пляж в Веро-Бич / Фото Travel Off Path

2. Бимини, Багамы

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Бимини похож на курорты Карибского моря, но более спокойный. Здесь тоже есть ярко-бирюзовый океан, пальмы и белоснежные пляжи. Курорт славится спортивной рыбалкой мирового класса, возможностями для подводного плавания, наблюдения за акулами и исторической связью с Эрнестом Хемингуэем, который искал здесь вдохновение.

Остров Бимини на Багамах / Фото Victor Resti

3. Ольбия, Италия

Ольбия – это город на итальянском острове Сардиния, который оказался в центре внимания путешественников, стремящихся к спокойному отдыху. Только за прошлый год количество поисковых запросов на авиарейсы в Ольбию увеличилось на 142%. Город является воротами в элитный курортный регион Коста-Смеральда.

Побережье Коста-Смеральда / Фото Depositphotos

4. Дананг, Вьетнам

Прибрежный Дананг идеально сочетает золотые пляжи с оживленными рынками и вкусной уличной едой. Кроме того, из Дананга удобно исследовать главные культурные достопримечательности региона. Например, можно поехать на знаменитый Мост дракона, подняться в Мраморные горы или прогуляться по старинному городку Хойан.

Вид с воздуха на Дананг / Фото Depositphotos

5. Пуэбла, Мексика

Пуэбла – это альтернатива стандартным пляжным курортам Мексики. Этот город – настоящая мечта для гурманов, ведь он предлагает одну из самых богатых кулинарных традиций страны. Здесь обязательно нужно попробовать моле поблано – традиционную мексиканскую курицу с острым соусом.

Красочные домики в Пуэбле / Фото Depositphotos

Кстати, Booking также проанализировал туристические бронирования на сайте и составил собственный рейтинг самых модных городов для путешествий в 2027 году. Что интересно, подборка получилась совершенно иной, чем у Skyscanner.