Сайт Booking.com проанализировал, какие направления чаще всего бронировали туристы с 1 января по 30 июня 2026 года, и определил самые популярные города в 2027 году. Оказалось, что путешественники все больше отдают предпочтение уникальным впечатлениям.

Какие направления будут самыми популярными для путешествий в 2027 году?

Реймс, Франция

Реймс считается одной из столиц шампанского: под городом простираются старинные меловые погреба, где выдерживают знаменитый игристый напиток. Туристы могут посетить винодельческие дома, побывать на дегустациях и увидеть готический собор Нотр-Дам, в котором короновали французских королей.

Город Реймс во Франции / Фото Depositphotos

Монтерей, Калифорния

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Монтерей привлекает туристов живописным побережьем Тихого океана и возможностью увидеть морских обитателей в естественной среде обитания. Здесь стоит посетить знаменитый аквариум залива Монтерей, отправиться на морскую прогулку для наблюдения за китами или проехать по живописной дороге 17-Mile Drive.

Сендай, Япония

Сендай расположен на северо-востоке Японии и позволяет познакомиться с менее туристической частью страны. Среди главных достопримечательностей города – руины замка Сендай и мавзолей Дзуйходен, а среди местных гастрономических особенностей – гютан, то есть говяжий язык на гриле. Отсюда также удобно отправляться в живописный залив Мацусима с более чем 260 островами.

Сендай ночью / Фото Depositphotos

Росарио, Аргентина

Город Росарио расположен на берегу реки Парана и известен длинной набережной, ресторанами и активной ночной жизнью. Туристам стоит прогуляться вдоль реки, попробовать местные блюда из пресноводной рыбы и посетить район Пичинча, где сосредоточены популярные бары, рестораны и концертные площадки.

Пури, Индия

Пури – важный центр индуистского паломничества на побережье Бенгальского залива, известный храмом Джаганнатха и масштабным праздником Ратха-ятра. В то же время город привлекает пляжами и близостью к храму Солнца в Конарке, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Стоит учесть, что иностранных туристов, не исповедующих индуизм, в храм Джаганнатха не допускают.

Крайстчерч, Новая Зеландия

Крайстчерч называют одним из самых удобных городов для знакомства с природой Южного острова Новой Зеландии. В самом городе туристы могут посетить ботанический сад, прогуляться вдоль реки Эйвон и отдохнуть в парке Хэгли. А за пределами города их ждут пляжи, горные пейзажи и маршруты для пеших прогулок.

Братислава, Словакия

Братислава – это компактная европейская столица на берегу Дуная, которую удобно исследовать пешком. Среди главных достопримечательностей – средневековый Старый город, Братиславский замок и барочные дворцы. За пределами столицы можно посетить винодельческие городки Пезинок и Модра, расположенные среди виноградников Малых Карпат.

Братиславский замок / Фото Depositphotos

Гояния, Бразилия

Гояния отличается широкими бульварами, большим количеством зеленых зон и архитектурой в стиле арт-деко. Отдельная причина посетить этот город – местная кухня с необычными для туристов продуктами региона Серрадо. Попробовать традиционные блюда и купить местные продукты можно на Муниципальном рынке.

Пескара, Италия

Пескара – город на побережье Адриатического моря, где можно совместить отдых на песчаных пляжах с гастрономическими открытиями. Здесь стоит попробовать brodetto alla pescarese – традиционный суп из различных видов рыбы и морепродуктов. Город также удобен для знакомства с регионом Абруццо, известным виноделием, горными пейзажами и местной кухней.

Пляж в Пескаре / Фото Depositphotos

Асунсьон, Парагвай

Асунсьон – столица Парагвая, где историческая архитектура сочетается с яркими муралами, зелеными площадями и оживленными рынками. Туристам стоит увидеть дворец Лопес и Национальный пантеон героев, а также посетить рынок Меркадо 4, чтобы попробовать традиционные чипу и мбеджу. Для вечернего отдыха подойдет район Вилла-Морра с многочисленными ресторанами и коктейль-барами.