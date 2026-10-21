Ресурс Booking.com проаналізував, які напрямки найчастіше бронювали туристи з 1 січня по 30 червня 2026 року й визначив найпопулярніші міста у 2027 році. З'ясувалося, що мандрівники все більше надають перевагу унікальному досвіду.

Які напрямки будуть найпопулярнішими для подорожей у 2026 році?

Реймс, Франція

Реймс вважають однією зі столиць шампанського: під містом простягаються старовинні крейдяні підвали, де витримують знаменитий ігристий напій. Туристи можуть відвідати виноробні будинки, побувати на дегустаціях і побачити готичний собор Нотр-Дам, у якому коронували французьких королів.

Місто Реймс у Франції / Фото Depositphotos

Монтерей, Каліфорнія

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Монтерей приваблює туристів мальовничим узбережжям Тихого океану та можливістю побачити морських мешканців у природному середовищі. Тут варто відвідати знаменитий акваріум затоки Монтерей, вирушити на морську прогулянку для спостереження за китами або проїхати мальовничою дорогою 17-Mile Drive.

Сендай, Японія

Сендай розташований на північному сході Японії та дає змогу познайомитися з менш туристичною частиною країни. Серед головних пам'яток міста – руїни замку Сендай і мавзолей Дзуйходен, а серед місцевих гастрономічних особливостей – гютан, тобто яловичий язик на грилі. Звідси також зручно вирушати до мальовничої затоки Мацусіма з понад 260 островами.

Сендай вночі / Фото Depositphotos

Росаріо, Аргентина

Місто Росаріо розташоване на березі річки Парана й відоме довгою набережною, ресторанами та активним нічним життям. Туристам варто прогулятися вздовж річки, скуштувати місцеві страви з прісноводної риби та завітати до району Пічінча, де зосереджені популярні бари, ресторани й концертні майданчики.

Пурі, Індія

Пурі – важливий центр індуїстського паломництва на узбережжі Бенгальської затоки, відомий храмом Джаганнатха та масштабним святом Ратха-ятра. Водночас місто приваблює пляжами й близькістю до храму Сонця в Конарку, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Варто врахувати, що іноземних туристів, які не сповідують індуїзм, до храму Джаганнатха не допускають.

Крайстчерч, Нова Зеландія

Крайстчерч називають одним із найзручніших міст для знайомства з природою Південного острова Нової Зеландії. У самому місті туристи можуть відвідати ботанічний сад, прогулятися вздовж річки Ейвон і відпочити в парку Геглі. А за межами міста на них чекають пляжі, гірські краєвиди та маршрути для піших прогулянок.

Братислава, Словаччина

Братислава – це компактна європейська столиця на березі Дунаю, яку зручно досліджувати пішки. Серед головних пам'яток – середньовічне Старе місто, Братиславський замок і барокові палаци. За межами столиці можна відвідати виноробні містечка Пезінок і Модра, розташовані серед виноградників Малих Карпат.

Братиславський замок / Фото Depositphotos

Гоянія, Бразилія

Гоянія вирізняється широкими бульварами, великою кількістю зелених зон і архітектурою у стилі арт-деко. Окрема причина завітати сюди – місцева кухня з незвичними для туристів продуктами регіону Серрадо. Спробувати традиційні страви та купити місцеві продукти можна на Муніципальному ринку.

Пескара, Італія

Пескара – місто на узбережжі Адріатичного моря, де можна поєднати відпочинок на піщаних пляжах із гастрономічними відкриттями. Тут варто скуштувати brodetto alla pescarese – традиційну юшку з різних видів риби та морепродуктів. Місто також зручне для знайомства з регіоном Абруццо, відомим виноробством, гірськими краєвидами та місцевою кухнею.

Пляж у Пескарі / Фото Depositphotos

Асунсьйон, Парагвай

Асунсьйон – столиця Парагваю, де історична архітектура поєднується з яскравими муралами, зеленими площами та гамірними ринками. Туристам варто побачити палац Лопес і Національний пантеон героїв, а також завітати на ринок Меркадо 4, щоб скуштувати традиційні чіпу та мбеджу. Для вечірнього відпочинку підійде район Вілла-Морра з численними ресторанами й коктейль-барами.