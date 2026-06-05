Що не можна робити в транспорті Японії: відповідь знають одиниці

Японська транспортна система вражає технологічністю, проте для іноземців тут діють суворі неписані правила поведінки. Незнання простих побутових заборон під час поїздки може обернутися для мандрівників неприємністю.

Подорожуючи Японією, туристи часто користуються її легендарною залізницею та метрополітеном, проте навіть не здогадуються про певні обмеження, пише Metro UK. Одне недотримання місцевого етикету може зіпсувати враження від поїздки.

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Що заборонено в японському метро?

У підземці Токіо діє важливе неписане правило, якого обов'язково варто дотримуватись туристам: тут не прийнято діставати їжу та перекусувати в громадському транспорті.

На станціях майже ніде не встановлено смітники, що прямо вказує на цю негласну заборону. Більше того, за сміття, викинуте на вулиці, передбачені суворі штрафи.



У метро Японії не можна їсти / Фото Pexels

У популярному районі Токіо Сібуя нещодавно запровадили нові штрафи за засмічення вулиць та парків. Тепер порушникам загрожує стягнення у розмірі 2000 єн (понад 500 гривень).

Раніше в цьому районі штрафували лише за куріння у громадських місцях. Проте через різке збільшення кількості мандрівників та проблему засмічення вулиць влада була змушена піти на жорсткіші кроки.

Як контролюють чистоту на вулицях Токіо?

Для контролю за дотриманням чистоти навколо станції Сібуя суттєво збільшили кількість патрульних – порядок забезпечують близько 50 співробітників, серед яких є фахівці зі знанням англійської, китайської та корейської мов.

Порушники мають можливість сплатити штраф одразу на місці готівкою, банківською карткою або за допомогою QR-коду. З подібними викликами зараз дедалі частіше стикаються й інші популярні локації Японії, зокрема Кіото та околиці гори Фудзі.

Де пасажирам дозволено перекусити в дорозі?

Однак є одне помітне виключення з цього правила. Пасажири можуть із чистою совістю перекусити у швидкісному поїзді Shinkansen. Для комфорту пасажирів там спеціально облаштували зручні розкладні столики.

Через 62 роки після запуску першого швидкісного поїзда японська залізниця залишається однією з найвражаючих транспортних систем у світі, де деякі потяги мчать зі швидкістю до 320 кілометрів на годину.

Які незвичні правила та суворі табу діють для туристів у Японії?

Для багатьох іноземців тутешні правила поведінки стають справжнім відкриттям, адже чимало звичних для нас речей у Японії вважаються неприйнятними.

Наприклад, мандрівникам варто заздалегідь ознайомитися з переліком суворих табу для іноземців, серед яких – заборона розмовляти телефоном у громадському транспорті, фотографувати перехожих без дозволу та залишати чайові в ресторанах.

Однією з найбільших несподіванок для гостей країни стає майже повна відсутність сміттєвих урн на вулицях Токіо, що пов'язано з заходами безпеки після історичних подій 1995 року та філософією індивідуальної відповідальності за власні відходи.

Плануючи подорож, також важливо врахувати фінансовий аспект, адже Японія вважається досить дорогою країною. Проте, якщо скористатися практичними порадами для бюджетного відпочинку, можна суттєво заощадити.

Зокрема, досвідчені туристи рекомендують купувати проїзний JR Pass для безлімітних поїздок залізницею. Крім того, бронювати житло варто безпосередньо після прибуття до країни; Також в цій країні краще обирати для відвідування менш популярні, але не менш колоритні міста, як-от Нара чи Хіросіма.