Путешествуя Японией, туристы часто пользуются ее легендарной железной дорогой и метрополитеном, однако даже не догадываются об определенных ограничениях, пишет Metro UK. Одно несоблюдение местного этикета может испортить впечатление от поездки.

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Что запрещено в японском метро?

В подземке Токио действует важное неписаное правило, которого обязательно стоит придерживаться туристам: здесь не принято доставать еду и перекусывать в общественном транспорте.

На станциях почти нигде не установлены урны, что прямо указывает на этот негласный запрет. Более того, за мусор, выброшенный на улице, предусмотрены строгие штрафы.

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В метро Японии нельзя есть / Фото Pexels

В популярном районе Токио Сибуя недавно ввели новые штрафы за засорение улиц и парков. Теперь нарушителям грозит взыскание в размере 2000 иен (более 500 гривен).

Ранее в этом районе штрафовали только за курение в общественных местах. Однако из-за резкого увеличения количества путешественников и проблемы засорения улиц власти были вынуждены пойти на более жесткие шаги.

Как контролируют чистоту на улицах Токио?

Для контроля за соблюдением чистоты вокруг станции Сибуя существенно увеличили количество патрульных – порядок обеспечивают около 50 сотрудников, среди которых есть специалисты со знанием английского, китайского и корейского языков.

Нарушители имеют возможность оплатить штраф сразу на месте наличными, банковской картой или с помощью QR-кода. С подобными вызовами сейчас все чаще сталкиваются и другие популярные локации Японии, в частности Киото и окрестности горы Фудзи.

Где пассажирам разрешено перекусить в дороге?

Однако есть одно заметное исключение из этого правила. Пассажиры могут с чистой совестью перекусить в скоростном поезде Shinkansen. Для комфорта пассажиров там специально обустроили удобные раскладные столики.

Через 62 года после запуска первого скоростного поезда японская железная дорога остается одной из самых впечатляющих транспортных систем в мире, где некоторые поезда мчатся со скоростью до 320 километров в час.

Какие необычные правила и строгие табу действуют для туристов в Японии?

Для многих иностранцев здешние правила поведения становятся настоящим открытием, ведь немало привычных для нас вещей в Японии считаются неприемлемыми.

Например, путешественникам стоит заранее ознакомиться с перечнем строгих табу для иностранцев, среди которых – запрет разговаривать по телефону в общественном транспорте, фотографировать прохожих без разрешения и оставлять чаевые в ресторанах.

Одной из самых больших неожиданностей для гостей страны становится почти полное отсутствие мусорных урн на улицах Токио, что связано с мерами безопасности после исторических событий 1995 года и философией индивидуальной ответственности за собственные отходы.

Планируя путешествие, также важно учесть финансовый аспект, ведь Япония считается достаточно дорогой страной. Однако, если воспользоваться практическими советами для бюджетного отдыха, можно существенно сэкономить.

В частности, опытные туристы рекомендуют покупать проездной JR Pass для безлимитных поездок по железной дороге. Кроме того, бронировать жилье стоит непосредственно по прибытии в страну; Также в этой стране лучше выбирать для посещения менее популярные, но не менее колоритные города, например Нара или Хиросима.