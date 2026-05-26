"Спортивний" чай і рис на кокосовому: як традиційний сніданок однієї країни підкорив світ

Традиційна ранкова трапеза Малайзії фігурує в офіційному списку нематеріальної спадщини людства ЮНЕСКО. Це дійсно унікальний гастрономічний ритуал – він об'єднує дуже різні культури за одним столом, і шалено популярний серед туристів.

Буквально щоранку мільйони людей збираються у колоритних місцевих кав'ярнях, знаних як копітами, аби не просто поїсти, а розпочати свій день з особливим настроєм. 24 Канал розповість про все це докладніше.

Від ятки на вулиці до палаців Женеви: дивовижна історія малайзійського сніданку

Як свідчить офіційне рішення ЮНЕСКО від грудня 2024 року, сніданкова традиція Малайзії є яскравим прикладом того, як їжа здатна стирати кордони між різними громадами. Унікальний гастрономічний досвід цієї країни є офіційно визнаним надбанням усього людства – його внесли до списку нематеріальної культурної спадщини під назвою "Культура сніданків у Малайзії".

Що ж такого цікавого у тому малайзійському сніданку? Усе відбувається приблизно так: місцеві жителі збираються біля вуличних яток або у копітамах – затишних закладах, які працюють ще з часів британської колоніальної епохи, а тоді замовляють насі лемак, роті чанаї та тех тарік, поєднуючи трапезу з жвавим спілкуванням. Серед представників різних громад – китайців, малайців, індусів тощо – у такий спосіб виникає неймовірна атмосфера єднання.

Серед усього гастрономічного різноманіття Малайзії ЮНЕСКО виділила три дійсно легендарні позиції:

Насі лемак – неймовірно запашний рис, зварений на кокосовому молоці з додаванням листя пандана, який подають із гострим соусом самбал, смаженими анчоусами, вареним яйцем та арахісом.

– неймовірно запашний рис, зварений на кокосовому молоці з додаванням листя пандана, який подають із гострим соусом самбал, смаженими анчоусами, вареним яйцем та арахісом. Роті чанаї – хрусткий багатошаровий коржик індійського походження. Процес його приготування заворожує – тісто щедро змащують маслом гхі, розкачують до майже прозорого стану, складають гармошкою та обсмажують, а потім їдять з ароматним карі або далом.

– хрусткий багатошаровий коржик індійського походження. Процес його приготування заворожує – тісто щедро змащують маслом гхі, розкачують до майже прозорого стану, складають гармошкою та обсмажують, а потім їдять з ароматним карі або далом. Тех тарік – солодкий пінистий молочний чай, відомий унікальною тягучістю. Його приготування часто перетворюється на справжнє шоу – чорний чай зі згущеним молоком переливають з одного кухля в інший з величезної висоти, створюючи густу повітряну піну.

Цей чай, мабуть, є найвидовищнішим елементом ранкового дійства у Малайзії. Найвправніші віртуози примудряються витягувати довжелезний струмінь чаю просто над головами відвідувачів, не проливши при цьому ні краплі. Не дивно, що світові медіа вже встигли охрестити цей процес "найспортивнішим чайним ритуалом у світі", що викликає щире задоволення не тільки у туристів, а й навіть у місцевих.

Насі лемак, роті чанаї та тех тарік / Фото OTRontheroad і streetfoodexperts

Чому традиційний малайзійський сніданок опинився під загрозою?

До прикрості, навіть над цією ідилією нависла хмара, адже насолода від традиційного малайзійського сніданку – під загрозою. Кліматичні зміни та серйозний екологічний тиск дедалі сильніше порушують звичні ланцюги постачання необхідних інгредієнтів. Збереження цієї унікальної спадщини, де секрети та техніки приготування передавали з покоління у покоління сотні років, сьогодні вимагає не просто ностальгічних зітхань, а реальних фінансових інвестицій.

Для Малайзії це надзвичайно важливе питання, адже традиційна кухня безпосередньо впливає на міжнародний імідж країни, розвиток сільських територій та просування сталого туризму, як наголошували на businesstoday.com.my. Тож якщо ви мрієте про незабутню гастрономічну пригоду, обов'язково заплануйте візит до малайзійського копітаму, щоб на власні очі побачити шоу з чаєм, що літає, та відчути місцеві традиції на повні груди.

Чому гастрономічна культура Азії продовжує дивувати мандрівників?

Світове визнання малайзійських сніданків ще раз доводить, що локальна вулична їжа та автентичні заклади є важливим магнітом для мандрівників. Справжнім епіцентром такого гастрономічного різноманіття став і Гонконг – завдяки унікальному поєднанню давніх традицій та сучасних трендів.

Загалом, туристи та місцеві жителі масово відвідують технологічні та різноманітні фудкорти Китаю, де можна спробувати сотні страв за доступними цінами. Прагнення зберегти кулінарну ідентичність часто народжує й традиції, які іноземцям здаються справжнім викликом – скажімо, у провінції Хубей готують традиційну страву суодіу зі смажених річкових камінців, які необхідно обсмоктувати та випльовувати.