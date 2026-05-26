Буквально каждое утро миллионы людей собираются в колоритных местных кафе, известных как копитамы, чтобы не просто поесть, а начать свой день с особым настроением. 24 Канал расскажет обо всем этом подробнее.

От лотка на улице до дворцов Женевы: удивительная история малайзийского завтрака

Как свидетельствует официальное решение ЮНЕСКО от декабря 2024 года, традиция завтраков Малайзии является ярким примером того, как еда способна стирать границы между различными общинами. Уникальный гастрономический опыт этой страны является официально признанным достоянием всего человечества – его внесли в список нематериального культурного наследия под названием "Культура завтраков в Малайзии".

Что же такого интересного в том малайзийском завтраке? Все происходит примерно так: местные жители собираются возле уличных яток или в копитамах – уютных заведениях, которые работают еще со времен британской колониальной эпохи, а потом заказывают наси лемак, роти чанаи и тех тарик, совмещая трапезу с оживленным общением. Среди представителей разных общин – китайцев, малайцев, индусов и прочих – таким образом возникает невероятная атмосфера единения.

Среди всего гастрономического разнообразия Малайзии ЮНЕСКО выделила три действительно легендарных позиции:

Наси лемак – невероятно душистый рис, сваренный на кокосовом молоке с добавлением листьев пандана, который подают с острым соусом самбал, жареными анчоусами, вареным яйцом и арахисом.

– невероятно душистый рис, сваренный на кокосовом молоке с добавлением листьев пандана, который подают с острым соусом самбал, жареными анчоусами, вареным яйцом и арахисом. Роти чанаи – хрустящая многослойная лепешка индийского происхождения. Процесс его приготовления завораживает – тесто щедро смазывают маслом гхи, раскатывают до почти прозрачного состояния, складывают гармошкой и обжаривают, а затем едят с ароматным карри или далом.

– хрустящая многослойная лепешка индийского происхождения. Процесс его приготовления завораживает – тесто щедро смазывают маслом гхи, раскатывают до почти прозрачного состояния, складывают гармошкой и обжаривают, а затем едят с ароматным карри или далом. Тех тарик – сладкий пенистый молочный чай, известный уникальной тягучестью. Его приготовление часто превращается в настоящее шоу – черный чай со сгущенным молоком переливают из одной кружки в другую с огромной высоты, создавая густую воздушную пену.

Этот чай, пожалуй, является самым зрелищным элементом утреннего действа в Малайзии. Самые искусные виртуозы умудряются вытягивать длинную струю чая прямо над головами посетителей, не пролив при этом ни капли. Неудивительно, что мировые медиа уже успели окрестить этот процесс "самым спортивным чайным ритуалом в мире", что вызывает искреннее удовольствие не только у туристов, но даже у местных.

Наси лемак, роти чанаи и тех тарик / Фото OTRontheroad и streetfoodexperts

Почему традиционный малайзийский завтрак оказался под угрозой?

К сожалению, даже над этой идиллией нависла туча, ведь наслаждение от традиционного малайзийского завтрака – под угрозой. Климатические изменения и серьезное экологическое давление все сильнее нарушают привычные цепи поставок необходимых ингредиентов. Сохранение этого уникального наследия, где секреты и техники приготовления передавали из поколения в поколение сотни лет, сегодня требует не просто ностальгических вздохов, а реальных финансовых инвестиций.

Для Малайзии это очень важный вопрос, ведь традиционная кухня непосредственно влияет на международный имидж страны, развитие сельских территорий и продвижение устойчивого туризма, как подчеркивали на businesstoday.com.my. Так что если вы мечтаете о незабываемом гастрономическом приключении, обязательно запланируйте визит в малайзийский копитам, чтобы собственными глазами увидеть шоу с летающим чаем и прочувствовать местные традиции полной грудью.

Почему гастрономическая культура Азии продолжает удивлять путешественников?

Мировое признание малайзийских завтраков еще раз доказывает, что локальная уличная еда и аутентичные заведения являются важным магнитом для путешественников. Настоящим эпицентром такого гастрономического разнообразия стал и Гонконг – благодаря уникальному сочетанию древних традиций и современных трендов.

В общем, туристы и местные жители массово посещают технологические и разнообразные фудкорты Китая, где можно попробовать сотни блюд по доступным ценам. Стремление сохранить кулинарную идентичность часто рождает и традиции, которые иностранцам кажутся настоящим вызовом – скажем, в провинции Хубэй готовят традиционное блюдо суодиу из жареных речных камней, которые необходимо обсасывать и выплевывать.