Поблизу Львова є чимало локацій біля води, які ідеально підійдуть для сімейного відпочинку чи поїздки з друзями, пише 24 Канал. У них залюбки можна провести спекотний день з комфортом та різними варіантами для дозвілля.

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Куди поїхати для відпочинку біля води?

Emily Resort

Сучасний комплекс для відпочинку Emily Resort пропонує різні пляжні зони, водні розваги й формат курорту біля Львова.

Тут є басейни для дорослих та дітей, плавальні доріжки, дитячий аквапарк, джакузі, ресторани й фудкорти.

Басейни працюють у різних форматах зон відпочинку, тому ціни вже залежать від обраної території. Тут є доступні пляжні зони з шезлонгами, а також преміальні клубні простори з підвищеним сервісом.

Вхід у пляжну зону стартує від 400 гривень у будні та від 500 гривень у вихідні на цілий день для дорослих. Комфортніші локації коштують дорожче. Ціни на середній сегмент – від 800 – 1000 гривень, а преміальні клубні зони коштують від 1500 – 1800 гривень за день. Втім, за вхід ввечері діють знижки.

Графік роботи:

У будні – з 10:00 до 20:00.

У вихідні – з 9:00 до 20:00.

Озеро Задорожнє

Львів’яни люблять це місце за велику водойму. Озеро розташоване неподалік Стрия, що за 35 кілометрів від Львова, яке в народі називають "Байкал". На автомобілі поїздка займе приблизно 30 – 40 хвилин.

Глибина озера – 27 метрів. Воно утворилося в результаті затоплення Дроговизького вапнякового кар’єру. Навколо нього розташовано кілька баз відпочинку: Sky Lake та Baykal Resort з шезлонгами та альтанками.

Шезлонг у Sky Lake коштує 500 гривень, а м’який пуф – 600 гривень. Бунгало на 4 людини обійдеться у 2500 гривень. Діти до 8 років та люди з інвалідністю 1 і 2 групи можуть відпочивати безкоштовно, а учасники бойових дій мають 50 % знижки.

Графік роботи:

Sky Lake: щодня з 12:00 до 22:00

Baykal Resort: з понеділка по четвер з 10:00 до 20:30, з п'ятниці по неділю – з 09:30 до 21:00.

"Бухта Вікінгів"

У заміській базі відпочинку "Бухта Вікінгів", що розташована у Старому Селі, можна відправитися на відпочинок до їхнього великого піщаного пляжу з чистою водоймою. Вхідний квиток у пляжну зону коштує 500 гривень.

Крім відпочинку на лежаках під солом’яною парасолькою, тут є можливість провести цілий день на свіжому повітрі в оточенні природи. Відвідувачі можуть порибалити, а також орендувати велосипед чи квадроцикл для активностей.

Графік роботи відпочинкової зони з пляжем:

щодня з 09:00 до 21:00.

У яких озерах Карпат можна купатися?

У Буковелі можна безкоштовно покупатися в озері Молодості. Вхід на двокілометровий облаштований пляж є абсолютно вільним. Проте доведеться заплатити за шезлонги комплексу VODA club.

У Берегівському районі Закарпатської області розкинулося озеро Дийда. Вода тут неймовірно чиста з піщаними пляжами. Вхід з дорослого коштує 250 гривень, а у вихідні – 350.

Поєднати відпочинок можна з оздоровленням на Шаянському озері. Мінералізований склад води позитивно впливає на суглоби та нервову систему. Вхід до відпочинкового комплексу "Силоамська купальня", що облаштований на березі озера коштує від 100 – 150 гривень.