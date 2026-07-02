Недалеко от Львова есть немало мест у воды, которые идеально подойдут для семейного отдыха или поездки с друзьями, пишет "24 Канал". В них с удовольствием можно провести жаркий день с комфортом и разнообразными вариантами досуга.

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Куда поехать на отдых у воды?

Emily Resort

Современный курортный комплекс Emily Resort предлагает различные пляжные зоны, водные развлечения и формат курорта недалеко от Львова.

Здесь есть бассейны для взрослых и детей, плавательные дорожки, детский аквапарк, джакузи, рестораны и фудкорты.

Бассейны работают в различных форматах зон отдыха, поэтому цены зависят от выбранной территории. Здесь есть доступные пляжные зоны с шезлонгами, а также премиальные клубные зоны с повышенным уровнем обслуживания.

Вход в пляжную зону стоит от 400 гривен в будние дни и от 500 гривен в выходные на целый день для взрослых. Более комфортные зоны стоят дороже. Цены на средний сегмент – от 800 до 1000 гривен, а премиальные клубные зоны стоят от 1500 до 1800 гривен в день. Впрочем, на вход в вечернее время действуют скидки.

График работы:

В будние дни – с 10:00 до 20:00.

В выходные – с 9:00 до 20:00.

Озеро Задорожное

Львовяне любят это место за большой водоем. Озеро расположено недалеко от Стрыя, в 35 километрах от Львова, и в народе его называют "Байкал". На автомобиле поездка займет примерно 30–40 минут.

Глубина озера – 27 метров. Оно образовалось в результате затопления Дроговижского известнякового карьера. Вокруг него расположено несколько баз отдыха: Sky Lake и Baykal Resort с шезлонгами и беседками.

Шезлонг в Sky Lake стоит 500 гривен, а мягкий пуф – 600 гривен. Бунгало на 4 человека обойдется в 2500 гривен. Дети до 8 лет и люди с инвалидностью 1 и 2 группы могут отдыхать бесплатно, а участники боевых действий получают скидку 50 %.

График работы:

Sky Lake: ежедневно с 12:00 до 22:00

Baykal Resort: с понедельника по четверг с 10:00 до 20:30, с пятницы по воскресенье – с 09:30 до 21:00.

"Бухта Викингов"

На загородной базе отдыха "Бухта Викингов", расположенной в Старом Селе, можно отправиться на отдых на их большой песчаный пляж с чистым водоемом. Входной билет в пляжную зону стоит 500 гривен.

Помимо отдыха на лежаках под соломенным зонтиком, здесь есть возможность провести целый день на свежем воздухе в окружении природы. Посетители могут порыбачить, а также арендовать велосипед или квадроцикл для активного отдыха.

График работы зоны отдыха с пляжем:

ежедневно с 09:00 до 21:00.

В каких озерах Карпат можно купаться?

В Буковеле можно бесплатно купаться в озере Молодости. Вход на двухкилометровый благоустроенный пляж абсолютно бесплатный. Однако придется заплатить за шезлонги комплекса VODA club.

В Береговском районе Закарпатской области расположено озеро Дыйда. Вода здесь невероятно чистая, а пляжи песчаные. Вход для взрослого стоит 250 гривен, а в выходные – 350.

Сочетать отдых можно с оздоровлением на Шаянском озере. Минерализованный состав воды положительно влияет на суставы и нервную систему. Вход в курортный комплекс "Силоамская купальня", расположенный на берегу озера, стоит от 100 до 150 гривен.