Тиждень на Алясці у розкішному люксі: туристам дарують безплатні круїзи – умови акції

Holland America Line дарує тижневі круїзи на Аляску

Розіграш компанії "Любовні листи на Аляску" дає мандрівникам шанс виграти тижневу круїзну відпустку Holland America Line.

Володар головного призу отримає 7-денний круїз на Аляску для двох осіб у люксі Neptune вартістю близько 3 200 доларів. Інші переможці проводитимуть тижневий круїз у люксах Vista або Signature вартістю близько 2 600 доларів.



Палуба одного з круїзних лайнерів Holland America / Фото @voyagerone

Які умови акції

Щоб взяти участь у конкурсі, туристи повинні пояснити, чому люблять Аляску й навіщо хочуть туди подорожувати;

Обсяг повідомлення – 250 слів або менше. Кожне із них оцінюватимуть за щирістю, оригінальністю та натхненністю Аляскою. Також зважатимуть на якість та послідовність написання;

Учасники повинні подати заявку онлайн до 23:59 за тихоокеанським часом 15 березня. У конкурсі можуть брати участь особи віком від 21 року, які є жителями Сполучених Штатів, Вашингтона або Канади (крім Квебеку).

Holland America вирушає на Аляску з кінця квітня до початку жовтня, коли дні довгі й теплі. У 2022 році заплановано десяток 7-денних поїздок, більшість із яких подорожують туди й назад із Сіетла чи Ванкувера.

COVID-правила для гостей лайнера

Holland America наразі вимагає, щоб усі гості були повністю вакциновані та показали докази негативного результату ПЛР або антиген-тесту, зробленого впродовж двох днів після відпливу.

Також круїзна компанія зобов'язує усіх пасажирів носити маски для обличчя в громадських приміщеннях, за винятком тих випадків, коли споживають їжу та напої. На кораблі кожному гостю видають маски KN95.