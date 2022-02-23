Тиждень на Алясці у розкішному люксі: туристам дарують безплатні круїзи – умови акції
Джерело:Travel and Leisure
Засніжені гірські вершини, кришталево чисті озера, хвойні ліси та безкраї простори – все це Аляска. Вона вабить тисячі туристів. А зараз у них є можливість вирушити в цей край безплатно.
Круїзна компанія Holland America Line вирішила подарувати мандрівникам десять поїздок, які передбачають 7-денний круїз на Аляску.
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Holland America Line дарує тижневі круїзи на Аляску
Розіграш компанії "Любовні листи на Аляску" дає мандрівникам шанс виграти тижневу круїзну відпустку Holland America Line.
Володар головного призу отримає 7-денний круїз на Аляску для двох осіб у люксі Neptune вартістю близько 3 200 доларів. Інші переможці проводитимуть тижневий круїз у люксах Vista або Signature вартістю близько 2 600 доларів.
Палуба одного з круїзних лайнерів Holland America / Фото @voyagerone
Які умови акції
- Щоб взяти участь у конкурсі, туристи повинні пояснити, чому люблять Аляску й навіщо хочуть туди подорожувати;
- Обсяг повідомлення – 250 слів або менше. Кожне із них оцінюватимуть за щирістю, оригінальністю та натхненністю Аляскою. Також зважатимуть на якість та послідовність написання;
- Учасники повинні подати заявку онлайн до 23:59 за тихоокеанським часом 15 березня. У конкурсі можуть брати участь особи віком від 21 року, які є жителями Сполучених Штатів, Вашингтона або Канади (крім Квебеку).
COVID-правила для гостей лайнера
Holland America наразі вимагає, щоб усі гості були повністю вакциновані та показали докази негативного результату ПЛР або антиген-тесту, зробленого впродовж двох днів після відпливу.
Також круїзна компанія зобов'язує усіх пасажирів носити маски для обличчя в громадських приміщеннях, за винятком тих випадків, коли споживають їжу та напої. На кораблі кожному гостю видають маски KN95.