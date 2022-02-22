Туристи обирають його через приголомшливі гірськолижні схили, які ідеально поєднується з чудовими краєвидами.
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Гірськолижний курорт Боровець: коротко
Це перший гірськолижний курорт Болгарії, який був заснований ще в 19 столітті, у 1896 році. Місцину було створено для відпочинку і полювання болгарських царів і знаті. Тепер же локація перетворилася на сучасний зимовий курорт.
Боровець розкинувся на північних схилах Рильських гір серед вікових соснових лісів, біля підніжжя гори Мусала, яка є найвищим піком на Балканах – 2 925 метрів. Сам курорт розташований на висоті 1 300 метрів над рівнем моря.
Гірськолижний курорт Боровець поділений на три зони: Маркуджік, Ястребець та Ситняково-Мартинова Бараки.
Загальна протяжність трас курорту 50 кілометрів, а максимальний перепад висот – 1 209 метрів. Також в містечку є два лижних трампліни, які досягають 50 і 75 метрів. Крім того, Боровець є єдиним курортом в Болгарії, де пропонують заняття біговими лижами.
Який вигляд має курорт
#1
Один зі схилів Боровця / Фото Lazy Panda
#2
Гірськолижний курорт Боровець / Фото Lazy Panda
#3
Мальовнича природа Боровця / Фото Lazy Panda
#4
Нічне освітлення трас курорту / Фото Lazy Panda
#5
Ідеально вичищені траси, які готуються до прийому туристів вранці / Фото Lazy Panda
#6
На курорті Боровець для туристів представлено безліч послуг / Фото Lazy Panda
#7
Схили курорту / Фото Lazy Panda
#8
Засніжений Боровець / Фото Lazy Panda
#9
Мальовничі пейзажі старовинного курорту Болгарії – Боровця / Фото Lazy Panda
#10
Гірськолижні траси курорту / Фото Lazy Panda