Круизная компания Holland America Line решила подарить путешественникам десять поездок, предусматривающих 7-дневный круиз на Аляску.

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Розыгрыш компании "Любовные письма на Аляску" дает путешественникам шанс выиграть недельный круизный отпуск Holland America Line.

Обладатель главного приза получит 7-дневный круиз на Аляску для двух человек в люксе Neptune стоимостью около 3 200 долларов. Остальные победители будут проводить недельный круиз в люксах Vista или Signature стоимостью около 2 600 долларов.



Палуба одного из круизных лайнеров Holland America / Фото @voyagerone

Какие условия акции

Чтобы поучаствовать в конкурсе, туристы должны объяснить, почему любят Аляску и зачем хотят туда путешествовать;

Объем сообщения – 250 слов или меньше. Каждое из них будут оценивать по искренности, оригинальности и вдохновленности Аляской. Также будут учитывать качество и последовательность написания;

Участники должны подать заявку онлайн до 23:59 по тихоокеанскому времени 15 марта. В конкурсе могут участвовать лица в возрасте от 21 года, являющиеся жителями Соединенных Штатов, Вашингтона или Канады (кроме Квебека).

Обратите внимание! Holland America отправляется на Аляску с конца апреля по начало октября, когда дни длинные и теплые. В 2022 году запланирован десяток 7-дневных поездок, большинство из которых путешествуют туда и обратно из Сиэтла или Ванкувера.

COVID-правила для гостей лайнера

Holland America требует, чтобы все гости были полностью вакцинированы и показали доказательства негативного результата ПЦР или антиген-теста, сделанного в течение двух дней после отлива.

Также круизная компания обязывает всех пассажиров носить маски для лица в общественных помещениях, за исключением тех случаев, когда потребляют еду и напитки. На корабле каждому гостю выдают маски KN95.