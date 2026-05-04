Під час бронювання готелю багато мандрівників звертають увагу лише на ціну, не завжди розуміючи, що саме входить у вибраний тип номера чи харчування. Через це очікування від відпочинку можуть не збігатися з реальністю, наприклад, коли замість "все включено" у вартість входить лише сніданок.

Під час бронювання номера у готелі у багатьох туристів виникає плутанина, адже позначення тарифів не завжди зрозумілі, і часто здається, що у вартість входить більше, ніж є насправді. Через це мандрівники можуть очікувати "все включено", а отримати лише сніданки. Тому, з посиланням на українську турагенцію, пояснюємо найпоширеніші типи харчування у готелях.

Як розібратися у типах харчування у готелях?

RO (BO, AO, RR, EP, NO) – номер без харчування. У вартість входить лише проживання без жодних прийомів їжі.

– номер без харчування. У вартість входить лише проживання без жодних прийомів їжі. BB (ВВ) – тільки сніданки (bed and breakfast). Це один із найпопулярніших форматів, але він не передбачає обідів чи вечерь.

– тільки сніданки (bed and breakfast). Це один із найпопулярніших форматів, але він не передбачає обідів чи вечерь. HB – напівпансіон: сніданок і вечеря, але напої зазвичай оплачуються окремо.

– напівпансіон: сніданок і вечеря, але напої зазвичай оплачуються окремо. FB – повний пансіон: сніданок, обід і вечеря, однак без включених напоїв.

– повний пансіон: сніданок, обід і вечеря, однак без включених напоїв. HB+ – напівпансіон із напоями, які додаються до основних прийомів їжі.

– напівпансіон із напоями, які додаються до основних прийомів їжі. FB+ – повний пансіон із напоями.

– повний пансіон із напоями. AI – all inclusive, або "все включено": харчування, напої та часто додаткові послуги входять у вартість.

– all inclusive, або "все включено": харчування, напої та часто додаткові послуги входять у вартість. UAI – ultra all inclusive: розширена версія "все включено" з ширшим вибором їжі, напоїв і сервісів.

Як безкоштовно отримати кращий номер?

Іноді отримати номер кращої категорії в готелі можна навіть без доплат – і це не лише про везіння, розповідає CN Traveller. Експерти з подорожей стверджують, що безкоштовний апгрейд цілком реальний, якщо знати кілька простих правил.

Як отримати підвищення номеру

Зокрема, більше шансів отримати покращений номер мають ті, хто подорожує у міжсезоння або серед тижня, коли готелі менш завантажені. Також важливо бронювати житло напряму або через перевірені платформи: постійних клієнтів частіше винагороджують бонусами.

Крім того, додаткові привілеї можуть давати й банківські картки або спеціальні сервіси бронювання. Водночас один із найпростіших, але дієвих способів – це просто ввічливо запитати про можливість покращення під час заселення. Як зазначають мандрівники, доброзичливість і нормальна комунікація з персоналом іноді працюють краще за будь-які лайфхаки.

