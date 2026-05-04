Під час бронювання готелю багато мандрівників звертають увагу лише на ціну, не завжди розуміючи, що саме входить у вибраний тип номера чи харчування. Через це очікування від відпочинку можуть не збігатися з реальністю, наприклад, коли замість "все включено" у вартість входить лише сніданок.
Під час бронювання номера у готелі у багатьох туристів виникає плутанина, адже позначення тарифів не завжди зрозумілі, і часто здається, що у вартість входить більше, ніж є насправді. Через це мандрівники можуть очікувати "все включено", а отримати лише сніданки. Тому, з посиланням на українську турагенцію, пояснюємо найпоширеніші типи харчування у готелях.
Як розібратися у типах харчування у готелях?
- RO (BO, AO, RR, EP, NO) – номер без харчування. У вартість входить лише проживання без жодних прийомів їжі.
- BB (ВВ) – тільки сніданки (bed and breakfast). Це один із найпопулярніших форматів, але він не передбачає обідів чи вечерь.
- HB – напівпансіон: сніданок і вечеря, але напої зазвичай оплачуються окремо.
- FB – повний пансіон: сніданок, обід і вечеря, однак без включених напоїв.
- HB+ – напівпансіон із напоями, які додаються до основних прийомів їжі.
- FB+ – повний пансіон із напоями.
- AI – all inclusive, або "все включено": харчування, напої та часто додаткові послуги входять у вартість.
- UAI – ultra all inclusive: розширена версія "все включено" з ширшим вибором їжі, напоїв і сервісів.
Як безкоштовно отримати кращий номер?
Іноді отримати номер кращої категорії в готелі можна навіть без доплат – і це не лише про везіння, розповідає CN Traveller. Експерти з подорожей стверджують, що безкоштовний апгрейд цілком реальний, якщо знати кілька простих правил.
Як отримати підвищення номеру / фото Canva
Зокрема, більше шансів отримати покращений номер мають ті, хто подорожує у міжсезоння або серед тижня, коли готелі менш завантажені. Також важливо бронювати житло напряму або через перевірені платформи: постійних клієнтів частіше винагороджують бонусами.
Крім того, додаткові привілеї можуть давати й банківські картки або спеціальні сервіси бронювання. Водночас один із найпростіших, але дієвих способів – це просто ввічливо запитати про можливість покращення під час заселення. Як зазначають мандрівники, доброзичливість і нормальна комунікація з персоналом іноді працюють краще за будь-які лайфхаки.
Які ще поради варто знати туристам?
Перед відвідуванням будь-якої країни варто ознайомитися з її особливостями. Наприклад, для відпочинку у Хорватії не варто обирати великі готелі та популярні курорти, якщо ви цінуєте спокій. Натомість краще звернути увагу на віддалені села й невеликі містечка, де менше туристів, більше автентичної атмосфери, а апартаменти біля моря можуть бути затишнішими за стандартний готель.
Також варто мати із собою готівку в євро для дрібних витрат. Не всюди можна розрахуватися банківською карткою, особливо в маленьких населених пунктах або сезонних закладах.
