В Україні все популярнішою стає соціальна мережа Clubhouse. Тут є можливість обговорити будь-яку тему з експертом. Також тут вже розмовляють і про подорожі.

Журналісти зробили підбірку акаунтів, на яких варто підписатися, якщо хочете дізнатися більше про мандри.

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Що таке Clubhouse та як до нього приєднатися

Clubhouse – це нова соціальна мережа, яку створили колишні працівники Google Пол Девісон та Роган Сет. Тут зареєстровані користувачі можуть обмінюватися лише аудіо в режимі реального часу. Поширювати фото і відео – можливості немає.

Мережа вийшла на ринок ще у 2020 році і стала популярною завдяки Ілону Маску.

"Буду в Clubhouse о 10 вечора за Лос-Анджелосом", – написав Маск в твіттері.

On Clubhouse tonight at 10pm LA time — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2021

Після цього за кілька днів кількість користувачів Clubhouse зросла майже на мільйон. У ток-шоу, яке організовує сама соцмережа The Good Time Ілон Маск розповів про місію на Марс та стартап Neurolink.

Приєднуватися зараз можуть лише користувачі IOS. Проте з'явилося повідомлення, що творці голосової соцмережі вже зайнялися розробкою Android-версії сервісу.

Учасник створює публічні "кімнати", у якій може говорити сам або когось запросити. Також є можливість долучатися до обговорення – для цього треба тільки підняти віртуальну руку.

Обговорення подорожей у Clubhouse Україномовних кімнат про туризм у мережі поки немає. Проте надія на них є, бо відомі мандрівники поступово долучаються до Clubhouse. Вже зареєструвалися: Маша Себова;

Орест Зуб;

Ксенія Марченко;

Костянтин Симоненко.

Тематичні "кімнати" про мандрівки можна знайти за запитом "travel" (подорожі), "traveler" (мандрівник), "travel club" (клуб мандрівників).

Solo travel

Буде корисною для тих, хто планує соло-мандрівку. Можна слухати чи ділитися власними лайфхаками одиноких мандрів.

Створив "кімнату" Пітер Макґрав – ведучий подкасту "Solo.The Single Person's Guide to a remarkable life" (Самотній. Путівник із самотнього чудового життя).

Worldshoolers

Тут обговорюють подорожі батьків з дітьми – як вони впливають на розвиток дитини. Крім того, засновники говорять про візи та можливості для роботи за кордоном.

Luxury travel house

У цій "кімнаті" обговорюють преміум подорожі. Можна дізнатися про готелі та курорти люкс сегменту, вілли та приватні острови, приватні перельоти. Крім того, учасники обговорюють ексклюзивні напрямки подорожей на яхтах.

Обговорення відбуваються у вівторок о 1 pm EST ( о 20:00 за українським часом) та в середу о 5 pm EST (опівночі за українських часом).

World Travelers

Засновниця "кімнати" Рейчел Вайнштейн прагне познайомити активних мандрівників. Вона сподівається, що так люди з різних країн зможуть розповідати про свою культуру та подружитися.

In town 4 the weekend

Головна мета – щоб мандрівники могли познайомитися з місцевими мешканцями з різних куточків світу. Саме так, на думку засновників, можна побачити небанальні місця, побачити справжню сутність місця, яке ви обрали для мандрівки. Спільнота @IT4TW можна знайти і у інстаграмі та фейсбуці.