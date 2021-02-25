25 лютого в Україні відзначають 150 років від дня народження видтаної поетеси Лесі Українки. Ми пропонуємо до вашої уваги туристичні місця, які повязані з її життям.

Музей родини Косачів

Знаходиться він у Новограді-Волинському, де народилася Леся Українка.

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"Сучасникам тут залишилася спадщина у вигляді літературно-меморіального музею. Відвідувачам представлено меморіальні речі Лесі Українки та її родини, прижиттєві видання творів поетеси та її матері – Олени Пчілки, – фотографії, речі побуту та етнографії Волині, відтворені фрагменти робочого кабінету й сільської хати", – зазначили в Держтуризмі.



Кімната у музеї \ Фото ДАРТ

Флешмоб #GlobalLesyaUkrainka2021

Працівники музею до 150-річчя Лесі Українки оголосили флешмоб #GlobalLesyaUkrainka2021, щоб вшанувати письменницю, показавши пам’ятні місця її перебування у різних куточках світу. Учасникам треба зробити фото або записати на відео читання твору авторки українською чи іноземною на фоні пам’ятника, барельєфа, меморіальної дошки Лесі Українці, на площі, вулиці, біля установ і підприємств, названих на її честь.

Опублікувати у соціальних мережах і обов’язково вказавши хештег, країну і місто, де його було зроблено.

Не дивлячись на лютневі морози, у бібліотеці знову і знову лунають вірші Лесі Українки. Адже вірші Лесі Українки – це джерело невичерпної мудрості та незламної сили духу.#ЛесяУкраїнка, #GlobalLesyaUkrainka2021, #флешмоб https://t.co/h0h1ocwDaS — Павлоградська ЦМБ (@pavlogradccl) February 14, 2021

"Луцьк Косачівський"

Це мандрівка до локацій Луцька, пов'язаних із сім'єю Косачів. У агентстві зазначили, що стартує подорож 23 лютого у Музеї Лесі Українки Волинського національного університету.

Нечимне

Це село на півночі Ковельського району Волинської області. Сюди Леся Українка приїжджала гостювати до дядька Лева Скулинського. Надихнувшись природою та розповідями родича, вона написала "Лісову пісню".



Музей у Нечимне \ Фото Музейний простір Волині

На території збудовано музей "Лісова пісня", а з Ковеля до Нечимного прокладено туристичний маршрут.

Місцеві жителі подейкують, що в Скулинському лісі живуть привиди та вряди-годи лякають туристів, які осмілюються ночувати тут. Тож, можливо, лісовики та мавки з “Лісової пісні” не такі вже й вигадані,

– заявили в агентстві.

"Кримський період" Лесі Українки

Коли Лесі було 19 років, вони з матір’ю припливли з Євпаторії до Севастополя, відвідали Ханський палац у Бахчисараї, єдиний у світі зразок кримськотатарської палацової архітектури, згодом переїхали до Ялти.

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До 120-річчя з Дня народження Лесі в будинку дачі Ліщинського в Ялті, де проживала поетеса, відкрили першу експозицію. Згодом будівля здобула статус музею.

До анексії Криму там було три зали, різні за стилем: світська вітальня, типова для курортної Ялти ХІХ століття; українська світлиця; "антична" зала, де відтворено дух давньої Тавриди.

Київ

У Києві теж існує багато локацій, пов’язаних із поетесою. Наприклад, Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка, який у 1899 році за часів Лесі Українки був театром Соловцова. Там вона дивилася трагедію Олексія Толстого “Цар Федір Іоанович”.

До 150-річчя Лесі Українки на основі її творів у театрі представлять вистави "Verba" за мотивами драми-феєрії "Лісова пісня", "Кассандра" на основі історії героїні античної міфології, "На полі крові" за драматичною поемою з біблійними мотивами,

– зазначили в Держтуризмі.

Поряд із театром розташований Національний художній музей України, де зберігається портрет Лесі Українки, написаний Іваном Трушем.

Також у Києві є Музей Лесі Українки, розташований у будинку за адресою Саксаганського, 97. Там мешкала письменниця. Зараз експозиція представлена на двох поверхах: на верхньому знаходяться світлини та матеріали про життя і творчість Лесі Українки, членів родини та близьких людей, рукописи, перші видання творів, особисті речі.



Кімната Лесі Українки в музеї \ Фото mvduk.kiev.ua

А на першому поверсі відтворено інтер’єр квартири родини Косачів: їдальні, вітальні, кімната брата Миколи Косача, кімната самої Лесі Українки та кімната її матері Олени Пчілки.

Останні роки життя жінка провела в грузинському селі Сурамі з чоловіком Климентом Квіткою. Наразі там розташовані музей та бібліотека, присвячені Ларисі Косач. Поруч із музеєм встановлено її погруддя.



Погруддя Лесі Українки в Грузії \ Фото l-ukrainka.name