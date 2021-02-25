25 февраля в Украине отмечают 150 лет со дня рождения выдающейся поэтессы Леси Украинки. Мы предлагаем вашему вниманию туристические места, которые связаны с ее жизнью.

Музей семьи Косачей

Находится он в Новограде-Волынском, где родилась Леся Украинка.

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"Современникам здесь осталась наследство в виде литературно-мемориального музея. Посетителям представлены мемориальные вещи Леси Украинский и ее семьи, прижизненные издания произведений поэтессы и ее матери – Елены Пчелки, – фотографии, предметы быта и этнографии Волыни, воспроизведены фрагменты рабочего кабинета и дома", – отметили в Гостуризме.



Комната в музеїи\ Фото ГАРТ

Флешмоб #GlobalLesyaUkrainka2021

Работники музея к 150-летию Леси Украинский объявили флешмоб #GlobalLesyaUkrainka2021, чтобы почтить писательницу, показав памятные места ее пребывания в разных уголках мира. Участникам надо сделать фото или записать на видео чтения произведения автора на украинском или иностранном языке на фоне памятника, барельефа, мемориальной доски Леси Украинцы, на площади, улицы, около учреждений и предприятий, названных в ее честь.

Опубликовать в социальных сетях и обязательно указав хэштег, страну и город, где он был сделан.

Не дивлячись на лютневі морози, у бібліотеці знову і знову лунають вірші Лесі Українки. Адже вірші Лесі Українки – це джерело невичерпної мудрості та незламної сили духу.#ЛесяУкраїнка, #GlobalLesyaUkrainka2021, #флешмоб https://t.co/h0h1ocwDaS — Павлоградська ЦМБ (@pavlogradccl) February 14, 2021

"Луцк Косачевской"

Это путешествие по локациям Луцка, связанных с семьей Косачев. В агентстве отметили, что стартует путешествие 23 февраля в Музее Леси Украинский Волынского национального университета.

Нечимное

Это село на севере Ковельского района Волынской области. Сюда Леся Украинка приезжала гостить к дяде Льву Скулинскому. Вдохновившись природой и рассказами родственника, она написала "Лесную песню».



Музей в Нечимном \ Фото Музейное пространство Волыни

На территории построено музей "Лесная песня", а из Ковеля в Нечимного проложен туристический маршрут.

Местные жители говорят, что в Скулинского лесу живут привидения и изредка пугают туристов, которые осмеливаются ночевать здесь. Поэтому, возможно, лешие и нимфы из "Лесной песни" не так уж и вымышленные,

– заявили в агентстве.

"Крымский период" Леси Украинки

Когда Леси было 19 лет, они с матерью приплыли из Евпатории в Севастополь, посетили Ханский дворец в Бахчисарае, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры, впоследствии переехали в Ялту.

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К 120-летию со дня рождения Леси в доме дачи Лещинского в Ялте, где проживала поэтесса, открыли первую экспозицию. Впоследствии здание получило статус музея.

До аннексии Крыма там было три зала, различные по стилю: светская гостиная, типичная для курортной Ялты XIX века; украинская комната; "Античный" зал, где воссоздан дух древней Тавриды.

Киев

В Киеве тоже существует много локаций, связанных с поэтессой. Например, Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко, который в 1899 году во времена Леси Украинский был театром Соловцова. Там она смотрела трагедию Алексея Толстого "Царь Федор Иоанновича".

К 150-летию Леси Украинки на основе ее произведений в театре представят спектакли "Verba" по мотивам драмы-феерии "Лесная песня", "Кассандра" на основе истории героини античной мифологии, "На поле крови" по драматической поэме с библейскими мотивами,

– отметили в Гостуризме.

Наряду с театром расположен Национальный художественный музей Украины, где хранится портрет Леси Украинский, написанный Иваном Трушем.

Также в Киеве Музей Леси Украинки, расположенный в доме по адресу Саксаганского, 97. Там жила писательница. Сейчас экспозиция представлена ​​на двух этажах: на верхнем находятся фотографии и материалы о жизни и творчестве Леси Украинки, членов семьи и близких людей, рукописи, первые издания произведений, личные вещи.



Кімната Лесі Українки в музеї \ Фото mvduk.kiev.ua

А на первом этаже воссоздан интерьер квартиры семьи Косачев: столовая, гостиная, комната брата Николая Косача, комната самой Леси Украинки и комната ее матери Елены Пчелки.

Последние годы жизни женщина провела в грузинском селе Сурами с мужем Климентом Квиткой. Сейчас там расположены музей и библиотека, присвячени Ларисе Косач. Рядом с музеем установлен ее бюст.



Бюст Леси Украинки в Грузии \ Фото l-ukrainka.name